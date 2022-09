Este verano Iker Jiménez dio la peor de las noticias. Una amiga a la que adoraba había fallecido, alguien que no solo le regalaba momentos en su vida personal, sino también en la profesional. La médium de ‘Cuarto Milenio’, Paloma Navarrete, había fallecido y tanto sus compañeros como los espectadores del programa lloraron su muerte. Era muy querida, tanto que una vez que ha comenzado la nueva temporada le han querido rendir su particular homenaje. Han contado parte de su vida, halagando su talento y su buen hacer a lo largo de su carrera, aunque la confesión más emocionante del presentador ha llegado tras la emisión del programa.

«Ha terminado el programa…y de pronto, en las palabras de tantos amigos, he sido consciente de tu vuelo. Tu vuelo a la luz. Paloma, han sido tantas aventuras. Los milenarios creo que hemos visto este homenaje con un nudo en la garganta. Y ahora no se me va. Gracias por tanto», dice Iker Jiménez. «Seguro que ya estás feliz en la luz», añade. Unas preciosas palabras que sus seguidores han alabado y que ya tildan de «precioso homenaje» en el universo 2.0.

Cabe señalar que su amistad se remonta a hace más de dos décadas, instante en el que empezaron a trabajar juntos y desde el cual comenzó un vínculo inquebrantable. El público añora a esta experta que tanta sabiduría regaló al programa y es que tenía una habilidad especial para comunicarse con el más allá. Practicó la adivinación y antes de su partida dejó caer que se dejaría ver de vez en cuando en tono de broma para asustar a sus allegados. El estreno de la nueva temporada ha conseguido un total de 3.785.000 espectadores únicos y ha firmado un 6,2% de cuota de pantalla, siendo lo más visto de Cuatro en el día del domingo.