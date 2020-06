Hugo Sierra no tiene una relación estrecha con la madre de su hijo, Adara Molinero, pero tampoco la busca. El uruguayo se ha mostrado tajante durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ cuando le cuestionaban si a Ivana Icardi -su actual pareja- le molestaría que fuera buen amigo de Adara: «Eso no va a suceder». Explicaba que por su carácter es una posibilidad que no entra en su cabeza: «Intento pasar página. Siempre fui igual en mi vida, siempre fui muy radical. Llámame anticuado o lo que sea, pero para tomar algo con una ex ni sin hijo ni con hijo. No viene a cuento, la vida pasa».

Asimismo, respondía a los comentarios que había vertido Adara durante el concurso de Hugo, concretamente, sobre la relación que mantuvo con Ivana cuando dijo que a él no le gustaban las chicas de cabello rubio tampoco las argentinas y todo podía responder a un posible montaje de cara a la televisión. Hugo ha rechazado estos comentarios y ha negado que pueda discriminar a una chica por el color de su pelo o su origen. «No tiene nada que ver una cosa con la otra».

Ivana también se pronunciaba al respecto y reconocía que no conocía de nada a Adara, pero que le sorprendió todo lo que dijo. «No viene a cuento. Yo nunca me metí con ella». Añadía que ella siempre se había mostrado empática: «Fueron ataques gratuitos no lo entiendo». Incluso señaló que podían ser posibles celos por parte de Adara: «Si no te interesa una persona no hablas de esa persona».

Ahora, Hugo ha decidido darse una segunda oportunidad con Ivana Icardi. Un romance que comenzó en las cálidas playas de los Cayos Cochinos durante su paso por ‘Supervivientes 2020’. Un escenario que vio, además, cómo el uruguayo, que quedó cuarto finalista, rompía su relación con la argentina.

Una segunda oportunidad

Hugo ha confirmado que Ivana es la mujer de su vida. Hace tan solo una semana que la pareja reconocía públicamente que habían decidido retomar su relación. Un noviazgo que al principio fue muy cuestionado en los platós de Mediaset. Algunos vieron con recelo el enamoramiento de Hugo después del paso de Adara por ‘GH VIP 7’ donde se enamoró de Gianmarco Onestini, quien, a su vez, tuvo un idilio anteriormente con Ivana en ‘Grande Fratello’.

La inesperada ruptura de Hugo e Ivana se produjo cuando ambos aún estaban en el concurso. Fue a las nueves semanas de romance en Honduras durante el reality más extremo de Mediaset. El ex de Adara no atravesaba su mejor momento, acuciaba el paso del tiempo y la falta de comida, y achacaba a Ivana que no había estado a su lado en todo momento. Una decisión que fue un auténtico mazazo para la hermana de Mauro Icardi -jugador del París Saint-Germain-.

La joven nunca entendió la decisión de Hugo y siempre reconoció que seguía enamorada. Además, necesitaba saber la razón principal que le había hecho romper la relación. «Un día me dice una cosa y al día siguiente otra. ¿Si sabías que era algo que sabías que no podías llevar para qué lo empiezas?», se lamentaba. Para ella había sido un amor verdadero: «Puedo tener mil defectos, pero cuando digo ‘te quiero’ es de verdad. Lo juro por Dios», explicaba entonces.

Durante su reality, mucho se especuló en los platós de Mediaset sobre una posible reconciliación con Adara que podría llegar después de esta última aventura en televisión. La pareja se ha reencontrado por su hijo, pero no se han dejado ver juntos. Durante una estancia en Palma de Mallorca, donde ambos residen, pasearon con el pequeño, pero por separado. Ahora, Hugo ha dejado claro que aunque tengan un hijo en común no busca tener una relación estrecha con Adara. Intenta pasar página y continuar con su vida, ahora enamorado de Ivana Icardi.