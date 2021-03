Hugo y Lara se han comprometido en el programa del reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ y han hecho una petición a Sandra Barneda

Hugo y Lara se marcharon de la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones‘ juntos y más enamorados que nunca. Seis meses después, la pareja ha vuelto a entrar al reencuentro de la mano y Sandra Barneda ha confesado un «por fin una pareja entra de la mano». Tal y como ambos han asegurado, la pareja ha cumplido la intención con la que fueron a su isla, salir más fuertes que nunca y así ha sido. Los gallegos aprendieron a superar sus celos y a confiar más el uno en el otro. Es tal lo bien que están que incluso Hugo ¡le ha pedido matrimonio bajo la atenta mirada de Barneda!

El momento en el que Hugo le pide matrimonio a Lara

Tras el visionado de imágenes y que ambos confesaran lo enamorados que están el uno del otro, Sandra Barneda le ha preguntado cuáles eran sus planes de futuro sin imaginarse lo que iba a ocurrir. Hugo se ha puesto de rodillas y ha entregado a Lara un anillo mientras le hacía la gran pregunta: «¿Quieres casarte conmigo? Eres la mujer de mi vida, estoy súper nervioso». La respuesta de Lara era… evidentemente que ¡sí! En más de una ocasión ella ha revelado las ganas que tenía de casarse con él y de que le pidiera matrimonio.

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que además Hugo le ha preguntado a Sandra Barneda si quiere ser la madrina de su boda. Antes de despedir el programa, la presentadora ha asegurado que «Gracias por ser la prueba viviente de que el amor puede superar cualquier tentación, y si tengo que ser la madrina, seré la madrina. Yo me voy a conocer a tu cabra, que no la conozco. Nos vemos en Galicia».

Las románticas palabras que se han dedicado la pareja

Antes de este momentazo y tras ver las imágenes de su paso por el programa, ambos han querido reflexionar. «Por un lado me gusta ver las imágenes por otro no porque no estaba 100% seguro de que era la mujer de mi vida. Allí me di cuenta al momento. Después de la isla maduré, tenemos nuestros enfados como todas las parejas pero ahora doy el brazo a torcer, que antes me costaba mucho», ha confesado Hugo.

«Él dijo que me iba a costar más a mí la distancia, pero fue al revés. En la primera hoguera ya estaba llorando. Si te digo la verdad, pensé que ‘La isla de las tentaciones’ nos la puso el destino para que rompiéramos ya para siempre. La relación no estaba yendo bien, no había confianza entre nosotros, y si no confiábamos el uno en el otro. ¿A dónde íbamos?», ha explicado Lara. «Yo creo que él aprendió a afrontar los problemas, como estaba ahí metido y no podía marcharse y girar la cara. Los celos los mejorábamos mucho los dos. Yo cuando veía las imágenes con Susan y así, era como que en el fondo confiaba en él», ha asegurado.