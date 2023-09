El sentido homenaje de Isabel Pantoja a su madre: "Es nuestra reina"

Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista indiscutible de la nueva temporada de ‘El Hormiguero’. La tonadillera ha sido “la madrina” del programa de las noches de Antena 3 al ser la primera invitada de Pablo Motos en una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, pese a hacer especial hincapié a sus 50 años de trayectoria profesional, la cantante también ha tenido oportunidad de abrir su corazón y hacer referencia a uno de los pilares fundamentales de su vida: su madre, doña Ana.

Había pasado mucho tiempo desde que tuvo lugar la última aparición de la intérprete de ‘Marinero de luces’ en un espacio televisivo. Es por ello que esta vuelta a la pequeña pantalla estaba dotada de un gran significado para Isabel Pantoja, que no ha podido evitar incluso que las lágrimas cayeran sobre su rostro al hablar sobre su vida personal. La sevillana no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus seguidores el apoyo recibido en estos meses tan complicados para ella, en los cuales ha retomado sus quehaceres laborales: “Por mis fans, por la gente que me quiere que es mucha, aunque parezca que no, y lo he hecho también por mi madre”, ha comenzado asegurando ante las cámaras.

Unos minutos más tarde, Isabel ha vuelto a tomar la palabra para entrar en detalles sobre la importancia que ha tenido su progenitora no solo en su éxito, sino también en su vida privada: “Tengo la conciencia absolutamente tranquila junto con mis dos hermanos, que hemos estado con ella hasta el último minuto de su vida, cuidándola. Es nuestra reina y sigue siendo nuestra reina, porque no era la madre de la Pantoja, su hija nació artista pero mi madre ha sido una madre normal”, ha indicado, visiblemente emocionada al recordar a Ana, que fallecía el pasado 28 de septiembre de 2021 y sumía a sus seres queridos en la más absoluta tristeza por ello.

Por si fuera poco, Pantoja también ha aclarado que el inicio de su gira por América, en cierto modo, estuvo marcado por el cumpleaños de su madre: “No estaba preparada para cantar aquí, y me fui el día de su cumpleaños porque no quería estar”, ha revelado. Es por ello que, el 22 de mayo, la tonadillera prefirió estar alejada de España para así mantener la mente ocupada y no pensar continuamente en su madre, que también viajó junto a ella siempre que tuvo oportunidad de hacerlo.

Isabel Pantoja: amor a sus allegados y zascas para sus detractores

No obstante, en otras épocas del año, la madre de Kiko Rivera ha hecho de Cantora su principal refugio, y de su hermano Agustín su gran apoyo. Así lo ha demostrado ella misma en esta charla frente a Pablo Motos: “Estoy en mi casa porque quiero, pero no porque nadie me prohiba salir (…) Normalmente estoy secuestrada. Me meten en un saco y cosas de esas. Yo soy poco de salir. Sé desdoblarme: está la persona artista y la mujer que tiene su casa, que tiene que guisar, que tiene que ordenar sus armarios”, ha aseverado, para después indicar que “se siente como en casa” al volver a ‘El Hormiguero’ y cobrar un papel tan sumamente importante en este inicio de una nueva etapa para el programa.

Isabel Pantoja también ha querido lanzar algún que otro dardo envenenado a algunos miembros de su familia. Aunque no de manera directa, la tonadillera ha querido dejar clara su postura a la hora de considerar que no ha hecho nada por lo que tenga que arrepentirse: “No he hecho nada malo. Los que se tendrán que arrepentir son los que me han hecho algo mal a mí”, ha zanjado.

