Hilario Pino ha decidido poner punto y final a su relación con la Sexta, después de considerar que no estaba siendo valorado como se merece en la cadena en la que ha prestado sus servicios durante más de siete años. Ahora, el periodista y presentador ha decidido emprender un nuevo camino que le aleja del grupo Atresmedia del que ha formado parte en el último septenio y que le abre un abanico de posibilidades para poder sentirse útil y valorado, como no se ha sentido en el último tiempo en la cadena que se había convertido en su hogar.

El periodista ha entendido que en la Sexta estaba condenado a ser el eterno sustituto. Un mero peón que la cadena mueve de sitio siempre que hace falta tapar un agujero o sustituir a un compañero en sus vacaciones o bajas médicas. Al menos así ha sucedido en los últimos años, sin llegar a tener un proyecto propio que defender y en el que demostrar su valía, más allá de saber sacar con maestría programas ajenos siempre que se le convoca. Hilario Pino necesita de una estabilidad y de un proyecto que le devuelva la ilusión para ponerse frente a las cámaras. Y entiende que en la Sexta ya no está su lugar, motivo por el cual ha preferido romper lazos y buscarse la vida en otros grupos que sepan valorarle como el profesional que es.

Es curioso recordar que la última vez que Hilario Pino se sentó frente a las cámaras para presentar fue el pasado mes de agosto y era precisamente en su papel como sustituto. Ya se ha cansado, tal y como han destacado fuentes cercanas al presentador consultadas por ‘Voz Pópuli’: “Está cansado de estar esperando un proyecto que nunca viene y prefiere irse a otro sitio, aunque no tiene dónde, de momento”, aseguran. Por ahora no tiene propuestas sobre la mesa, pero sabe que este movimiento de desvincularse de un grupo mediático tan grande sirve como reclamo a la competencia para que aprovechen que ahora no tiene quién le saque brillo y le devuelvan a la primera línea de batalla. Hacía tiempo que había entendido que en Atresmedia su papel era secundario y está dispuesto a demostrar que él es protagonista y puede sacar adelante un programa propio y atraer al público como ha hecho ya durante su carrera en tantas ocasiones.

Los últimos trabajos de Hilario Pino en la Sexta

Hilario Pino no ha tenido programa propio en la cadena y ha tenido que conformarse con ser convocado siempre que un compañero necesitaba irse de vacaciones o tomarse un respiro. Así se convirtió sin darse cuenta en el sustituto oficial de los grandes nombres de la Sexta, siendo así en varias ocasiones con ‘Más vale tarde’, que ha presentado cuando se ausentaba Mamen Mendizábal. Lo mismo ha sucedido cuando Iñaki López no podía estar en el paltó de ‘la Sexta noche’.

Parece que todos en la cadena tienen un puesto fijo, un lugar en el que brillar y, también, quién les sustituya cuando no pueden cumplir con la audiencia. Es ahí cuando Hilario Pino aparece en escena. Ahora él se ha cansado, ha decidido romper lazos con la cadena y buscar un espacio en el que poder demostrar su valía como protagonista, más después de casi cuatro meses sin sentir el calor de los focos y el cariño del público al otro lado del televisor.