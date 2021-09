El gran éxito de las telenovelas turcas la ha convertido en una estrella dentro y fuera de su país. La joven actriz, soltera y sin compromiso, dice que sus pasiones son su familia, los deportes de aventura y su perro Jupiter, su inseparable compañero.

Las series turcas llegaron hace tres años a España, un poco más tarde que en otros países, de forma discreta, casi sin hacer ruido… Y han terminado convertidas en todo un fenómeno social y en un éxito de audiencia. El último ejemplo es Tierra amarga, que emite Antena 3 por las tardes, sustituyendo a Arturo Valls y su ¡Ahora caigo!.

La historia de Züleyha y Yilmaz ha llegado a poner contra las cuerdas a Sálvame, incluso superándolo en espectadores en ocasiones y ha convertido a sus protagonistas en auténticas estrellas.

Sobre todo a la bella Hilal Altınbilek, a la que muchos llaman la Angelina Jolie turca, porque guarda un gran parecido con la actriz.

Origen albanés

Hilal, que destaca por sus impresionantes ojos claros, de color verde, y su melena cobriza, nació el 11 de febrero de 1991 en Esmirna, que es la tercera ciudad más grande de Turquía.

Creció en una familia de inmigrantes de origen albanés que llegaron al país desde Mitrovica (Kosovo), y ya desde niña tuvo claro que lo suyo era el mundo del espectáculo. Se apuntaba a todas las funciones escolares, pero fue en la universidad donde se lo empezó a tomar más en serio y también a plantearse su futuro como actriz. De hecho se matriculó en dos prestigiosas escuelas de interpretación, el Müjat Gezen Art Center y la Contemporary Drama Society, en Estambul..

Sus comienzos

Pero en esa época también comenzó a hacer sus pinitos como modelo y a presentarse a varios certámenes de belleza. No ganó, pero eso le abrió las puertas de la televisión, como le pasó también a su compañera Hande Erçel, protagonista de Love is in the air.

Su debut como actriz fue en la serie Derin Sular (Aguas profundas), en 2011, pero la fama le llegó dos años después con Rosa Negra, a la que siguió Hayatımın Aşkı (El amor de mi vida). Pero sin duda es el papel de Züleyha Yaman en Tierra amarga (Atrapados por una mentira), que lleva ya tres temporadas y ha confirmado una cuarta, el que la catapultó fuera de sus fronteras.

Una fama que ella se toma con naturalidad y manteniendo los pies en la tierra. Quienes la conocen dicen que sigue siendo la misma chic natural y sencilla que era antes de que la fama llamase a su puerta.

Soltera y sin hijos, a Hilal se la ha relacionado sentimentalmente con varios compañeros de trabajo, incluso con Uğur Güneş, que da vida a Yilmaz Akkaya en Tierra amarga, pero ella dice que hoy por hoy solo un hombre ocupa su corazón: su padre, Özdemir Altınbilek, un ferviente seguidor del Atlético de Madrid.

Su otro amor es su perro Júpiter, con quien suele posar en sus redes sociales, donde también la hemos podido ver disfrutando de la nieve y de sus viajes por Capadocia en moto, otras de sus pasiones.

Algunas cosas que no sabes de ella…

Coqueta: Le dedica especial atención a su piel y a su melena.

Deportes de riesgo: Montar en moto o en quad, lanzarse en parapente… le encanta todo lo que le dispare la adrenalina

Mascotas: Su perro beagle Júpiter es uno más de la familia y lo adora.

Meditar: Cuando necesita desconectar recurre a la meditación.

Numerología: Cree en el poder de los números.

¿Por qué ‘tierra amarga’ es el nuevo fenómeno de la televisión?

Se ha emitido ya en más de 30 países, y en todos ha sido un éxito. Ambientada en los años 70, cuenta la historia de Züleyha, que vive en Estambul y espera casarse con su novio Yilmaz. Cuando este se mete en problemas por proteger a Züleyha de su propia familia, la pareja se ve obligada a huir y ocultar sus verdaderas identidades fingiendo ser hermanos, lo que tendrá inesperadas consecuencias.