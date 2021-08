La exconcursante de ‘GH’ ha hecho un llamamiento para tener noticias de sus hijos pequeños, que se encuentran de vacaciones con su expareja: «Llevo dos semanas sin saber nada de ellos».

Sandra Crespo, quien fuera concursante de la sexta edición de ‘Gran Hermano’, ha denunciado a través de sus redes sociales que lleva desde el 1 de agosto sin saber nada de sus hijos pequeños, de 8 y 5 años respectivamante. La asturiana ha lanzado un grito desesperado y ha pedido a sus seguidores que le ayuden a poder dar con ellos. De la misma forma, en una conexión con ‘Viva la vida’, la exparticipante del reality estrella de Telecinco ha insistido en que ha intentado ponerse en contacto con el padre de sus hijos, pero no ha tenido éxito.

Visiblemente nerviosa y a punto de derrumbarse, Sandra Crespo ha denunciado que lleva desde el pasado 1 de agosto sin saber nada de sus hijos pequeños. «Mis nenes se han ido por convenio de vacaciones con su padre. Son niños que están pegados mucho a mí y necesitan hablar con su madre. No entiendo que nadie en Benidorm los haya visto», ha explicado. La exconcursante de la sexta edición de ‘Gran Hermano’ ha indicado que el que fuera su pareja, a quien denunció en 2019 por violencia de género, no le coge ninguna de sus llamadas. «Ha dejado sonar el teléfono y no me ha contestado, al día siguiente me había bloqueado las llamadas. No quise alarmarme. He preguntado y nadie los ha visto«, ha narrado.

La asturiana, que reside en Benidorm actualmente, ha hecho hincapié en que el 1 de agosto su exmarido irrumpió en la piscina privada en la que se encontraba y se llevó a sus hijos de malas maneras. Además, ha indicado que su hija mayor, de 13, lleva desde hace dos años negándose a ir con su padre de vacaciones. «Es un maltrato psicológico que ha llegado a un punto que no me deja escuchar a mis hijos, me está haciendo daño con mis hijos. Conozco a esta persona y solo quiere hacerme daño, ha hecho de todo para hacerme daño. Me tiene odio. El problema es que cuando una persona tiene odio a otra persona es capaz de todo», asevera al borde de un ataque de ansiedad.

Sandra Crespo es consciente de que no le ha quedado más remedio que denunciar su caso en televisión para ver si así consigue tener alguna noticia de sus pequeños. «¿Tú te puedes imaginar no saber nada en 15 días de tus hijos? ¿Cómo te sentirías? Que nadie te ayude y que nadie los haya visto…», insiste. De la misma forma, ha hecho un llamamiento a la Justicia que, de momento, le ha dado la espalda a pesar de encontrarse en una situación de urgencia. «He ido a la comisaría y no le han llamado. Me han dicho que hasta que no llegue la denuncia no pueden hacer nada. Está en un juzgado. Mis hijos no son un papel, es una urgencia«, apunta.

Así relató Sandra Crespo su infierno en SEMANA

El pasado mes de abril, Sandra Crespo se abría en canal y confesaba en SEMANA el infierno por el que estaba pasando a raíz del revés que había sufrido en el transcurso de su larga batalla judicial con su expareja, Jesús González. En concreto, la exconcursante de ‘GH 6’ reaccionaba a la absolución de su ex de los delitos de violencia de género denunciados por ella en el pasado. Fue acusado por amenazas e injurias leves por insultos y amenazas a la asturiana. Sin embargo, el magistrado, según rezaba en la sentencia, consideró que en estas expresiones no «había ánimo de injuriar ni de amenazar» y que, además, se produjeron durante una discusión entre el padre y su hija.