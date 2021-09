El ex de Susana Molina participa en ‘La última tentación’, la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, donde su noviazgo con la murciana llegó a su fin.

Su participación en ‘La isla de las tentaciones‘, en el año 2020, le hizo dar el gran salto a la popularidad. Al ‘reality’ de Telecinco entró como novio de Susana Molina, una conocida ‘instagrammer’, socia y amiga de Anabel Pantoja. Pero su historia de amor no resistió la prueba de fuego del programa y, aunque no hubo infidelidades, terminaron rompiendo. Y el sevillano se quedó hecho pedazos. Así lo ha recordado en ‘La última tentación», el programa en el que algunos de los protagonistas del formato vuelven al Caribe para afrontar un nuevo reto.

Tras romper con Susana pensó que se «acaba el mundo»

«Cuando me fui solo de ‘La isla de las Tentaciones’ pensaba que se me acaba el mundo. Caí totalmente hundido, pero el tiempo todo lo cura», ha confesado. A su regreso a España, el empresario se hizo eco de su corazón partido en programas de televisión y en su canal de MTMAD. Poco a poco su presencia en los medios se ha ido difuminando. Ya ha pasado un año desde que la expareja tomara rumbos separados. Ya poco se sabe sobre su vida.

Pero él se ha encargado de ponernos al día en la nueva entrega de las ‘tentaciones’, de Telecinco. Allí no ha hablado del estado actual de su corazón, pero sí ha dejado claro que le gusta fijarse en varias chicas a la vez: «No soy hombre de una sola mujer».

Minutos después de la emisión de ‘La última cena’, el andaluz ha compartido en Instagram una foto suya en las playas de la República Dominicana, donde se ha grabado la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’. «Y como dictó, Saturnino Rey: “Volver a pisar esas tablas, si me llevan mis pies / Y volver a volver a volver / Volver a pisar esas tablas, si me llevan mis pies / Y volver a volver a volver”, dice.

La última vez que tuvimos noticias de Gonzalo Montoya fue en enero de 2021. Ese mes, la cantante Soraya Arnelas compartía un vídeo en su perfil de Instagram hablando del paso de Filomena en la capital. Rota en llano, la ex ‘triunfita’ expresaba el dolor que le produce pensar en los árboles, uno de los grandes damnificados después de la histórica nevada. «Os podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los árboles, caerse las ramas, me daba muchísima pena, os parecerá una locura pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena. Así que estos son los únicos que he podido salvarlos (dice enfocando a sus bonsáis) y cuando se vaya la nieve me voy a acordar mucho de lo que ha estado pasando estos días», decía.

Mientras ella aparecía en su Instagram llorando, Gonzalo Montoya apuntaba, también en las redes sociales, que «la gente está zumbada». Y compartió algunos memes en los que relacionaba la nieve con sustancias estupefacientes. Soraya no tardó en reaccionar e incluso le escribió indignada: «Normal que te dejaran porque eres un gilipollas perdido, un poquito sí, nos cruzaremos algún día por Sevilla«. Un mensaje privado que él mostraría en público y que comenzó una guerra en la que la artista llegó a anunciar que tomaría acciones legales. Medidas que, de momento, no se han producido, por suerte para él.