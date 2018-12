1 La hija de Rocío Jurado puso el broche de oro a la velada con una canción de su madre

Gloria, que por fortuna, sigue manteniendo una relación excelente con su padre, José Ortega Cano, quiso poner el broche final a la velada con una de las canciones míticas de su madre, ‘Se nos rompió el amor’. Algo que, afortunadamente no le ha pasado con su novio, Kiko, con el que mantiene una relación sentimental, con muchos altos y bajos, desde hace tres años y medio.”Kiko me quiere demasiado y ha aguantado conmigo lo que otra persona no podría”. La pareja pasará estas Navidades fuera de España, concretamente en Los Ángeles y Las Vegas.