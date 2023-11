'GH VIP': La confesión de Pilar Llori que destapa la verdad de la relación entre Jessica Bueno y su novio

Jessica Bueno lleva semanas siendo la protagonista de casi todo lo que ocurre en la casa de 'GH VIP'. La modelo sigue disfrutando de su experiencia en Guadalix de la Sierra, acompañada de Luitingo, con el que mantiene una relación que está dando mucho que hablar, tanto dentro como fuera de la casa. Algunos creen que solo se trata de una buena amistad, pero otros aseguran que la modelo podría sentir algo más a pesar de que dijo que solo era amiga del cantante.

Durante el debate de este pasado domingo, se han emitido un vídeo que podría ser clave. Y es que Pilar Llori, que no para de hablar de Jessica Bueno y Luitingo, cuenta a algunos de sus compañeros algo acerca de la relación que la modelo tiene con su novio, Pablo Marqués, dejando a todos de lo más sorprendidos. "Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo… y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó", desvela Pilar sobre la relación de Jessica con su novio. Una confesión que podría destapar la verdad sobre la relación entre Jessica y Pablo.

Pilar Llori destapa un detalle de la relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués

Sus compañeros no dan crédito a la confesión que hace Pilar Llori sobre la relación entre Jessica y su novio, que ha preferido siempre mantenerse alejado de todo el revuelo mediático. Desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra en Madrid, Pilar no para de hablar de la modelo y Luitingo, con el que mantuvo una relación. Sus compañeros más afines no dudan en escucharla y en criticar las actitudes de ambos, que han preferido hasta ahora mantenerse ajenos a la polémica que ha suscitado su estrecha relación.

Mientras tanto, en el plató de 'GH VIP', Ion Aramendi se dirigió a la defensora y tía de Jessica para conocer su opinión. Y ella fue más que clara: "Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él", explicaba la defensora. Respecto a si cree que la relación entre su sobrina y Luitingo podría ir a más, algo que la tía de Jessica ha sido tajante: "Yo he estado hablando con Susana y me dice que no se ve igual. Yo lo vuelvo a reiterar y yo sé que ahí no va a pasar nada".

Jessica Bueno ha abierto su corazón a Luitingo

El hecho de que Jessica Bueno esté pasando horas y horas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra con Luitingo nos está permitiendo ver momentos que podrían hacer ver que hay algo más."Contigo me río tanto que no pienso tanto... ósea que contigo estoy feliz, estoy riéndome y divirtiéndome, y no estoy en plan tan triste y preocupándome y pensando cosas...", le declaró la modelo mirando a los ojos al cantante. Luitingo, sorprendido por las palabras de Jessica Bueno, solo era capaz de decir: "¡Bravo!". Y añadía: "Yo también. Ya está que os voy a comer a los dos. Para, para". Jessica lo mirócon una sonrisa en su rostro y le dijo: "Por eso cuando se tonta tanto cuando estás mal. Si tú estás mal, todos los que están a tu alrededor que te quieren, también están mal", le terminaba diciendo. Hay que destacar de este momento que protagonizaron en el baño que Luitingo tenía su mano derecha sobre la pierna de la modelo. Un gesto muy cariñoso que no ha pasado desapercibido.