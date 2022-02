Este lunes, Gema López ha tenido que hacer frente a un programa un tanto especial. Un programa en el que anunciaban que sería «el día más difícil de su carrera», ya que tenían imágenes suyas «embarazosas y comprometidas», según adelantaba Adela González. Un «material bomba» que tiraría por la borda los «años de discreción» de «la colaboradora más celosa de su vida privada».

La periodista se ha tomado el avance con bastante tranquilidad. «Mi trabajo fuera de aquí es dedicarme a lo que me dedico. No estoy preocupada», decía. «Puede llamar más la atención por mi perfil bajo, me cuesta mucho ser el centro de atención. Me cuesta muchisímo, la verdad». Adela le recordaba: «A mí no me gustaría verme en las fotos en las que tú estás». Pero la madrileña no perdía la compostura: «No estoy nerviosa, pero sí muy expectante».

«Su personalidad ha quedado al descubierto», ha destacado Jorge Javier

El espacio avanzaba y la periodista comentaba, como es habitual, los temas de actualidad de la escaleta. Los nervios han aparecido cuando llegaba el momento de dar a conocer las imágenes de su «pillada» en la calle. Jorge Javier Vázquez ha anunciado que el momento de ver «las fotos de Gema» había llegado y Adela, ha abierto el sobre con sus imágenes, lo que ha hecho que Gema asegurase «estar nerviosa». Las imágenes en cuestión las recogía un vídeo en el que Gema se muestra una parte de «su personalidad que ha quedado al descubierto». ¡Y es que durante una sesión de fotos ha sido pillada con su ropa interior al aire!