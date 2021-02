Raúl de ‘La isla de las tentaciones’ cada vez da más que hablar dentro del reality. Rescatamos una fotografía de su pasado muy sorprendente.

Este jueves ‘La isla de las tentaciones’ volverá a sorprender a la audiencia. Las cinco parejas que ponen a prueba una confianza que en más de un caso ya está hecha añicos volverá a dar mucho que hablar en redes sociales, las cuales son un auténtico polvorín cuando el programa se está emitiendo. Con más de un spoiler en nuestras manos, el reality está dando exactamente lo que prometió: un auténtico culebrón que da giros y tumbos a cada segundo. Aunque Raúl, por el momento, no ha sido infiel, lo que sí se ha podido ver es que está decepcionado con la actitud de su pareja, Claudia, cuya relación comenzó como una historia de amor abierta, pero que ambos acabaron cerrando. Raúl está especialmente preocupado por Toni, un tentador con el que su chica ha tenido una conexión excelente. Si bien cuando él llegó al espacio de televisión llamó la atención por sus larguísimos rizos, en SEMANA hemos encontrado una imagen que te dejará boquiabierto.

Sin tintes surferos, con el cabello muy corto y con la misma sonrisa que ahora luce en televisión, Raúl estaba muy cambiado hace ocho años. En esta instantánea que te mostramos aparece pasándoselo en grande junto a un amigo, una imagen que para él fue muy especial y de la que guarda un buen recuerdo. Eso sí, cuesta reconocerle. El joven hace algún tiempo decidió dejar crecer su cabello, dándole así a su look un toque desenfadado con el que él se siente encantado. Tanto que no para de presumir de ellos en sus imágenes de Instagram, donde tras varias semanas en el reality ha conseguido 70.000 seguidores. El licenciado en Ciencias del Mar tiene 29 años y, aunque tanto en sus redes como en diferentes programas tienen prohibido comentar qué ha sucedido con sus parejas una vez terminada su aventura en República Dominicana, Raúl hizo un spoiler sin ser consciente hace poco tiempo. «Ya no estamos» dijo el canario en ‘Viva la vida’, instante tras el que Emma García intentó salir del paso así: «Ya no estáis de relación abierta quieres decir, ¿no?». No obstante, poco más se sabe del final de su relación sentimental todavía.

El joven ha preferido no dar más pistas en sus redes acerca de lo sucedido, pero lo que sí ha hecho ha sido rescatar alguna imagen de su pasado que resulta cuando menos sorprendente. En ellas Raúl de ‘La isla de las tentaciones’ está tan diferente que a más de un seguidor le ha dejado desconcertado. No parece el mismo, lo que ha llevado a que muchos le destaquen lo bien que le han sentado los años. Aunque a su llegada al programa no se llevó ningún collar por parte de las tentadoras, lo cierto es que muchos de sus followers se declaran absolutamente conquistados por Raúl, un joven que llegó haciendo poco ruido, pero que cada día da más que hablar.