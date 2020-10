El DJ le ha regalado un ramo de flores en su primer encuentro con la hija de María Teresa Campos durante el debate final.

«Pablo, te amo, qué pena que no tenga 20 años menos», decía Terelu Campos el pasado martes durante el debate de ‘La isla de las tentaciones’. Unas palabras que recibieron una pronta respuesta por parte del murciano y que daba a entender que la edad no le importaba. Un flirteo muy comentado que este domingo ha llegado a su punto álgido después de que ambos se hayan visto las caras por primera vez.

Esta misma tarde, las cámaras de ‘Viva la vida’ captaban la llegada de Pablo al plató del espacio presentado por Carlos Sobera y llamaba la atención el ramo de flores que llevaba en las manos. El DJ desvelaba que era un detalle para la hija de María Teresa Campos y poco después se encontraba cara a cara con Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Las dos colaboradoras de ‘Viva la vida’ no dudaron en bromear sobre el asunto e hicieron hincapié en que la música no iba a salvar en las fiestas familiares.

Tan solo unas horas más tarde, Pablo y Terelu Campos se veían las caras por primera vez y la que fuera presentadora de ‘Sábado deluxe’ no dudaba en tontear con el joven. «Lo amo profundamente, yo no te haría ese daño (refiriéndose a la infidelidad de Mayka), he sido siempre muy fiel, ¿qué le vamos a hacer? Me has ido conquistando cada semana», decía Campos entre risas.

Aunque se ha olvidado de darle el ramo de flores, la hija de la veterana periodista ha asegurado que le ha encantado el detalle y le ha dado las gracias por el sentido del humor que tiene. Poco después, no dudaron en seguir con la broma: «Seis años diciendo que no quería nada y claro, llegas tú…«. Tras el intercambio de piropos, Pablo ha dejado claro que no le importaría tener una cita con Terelu Campos. Ante esto, Carlos Sobera les ha invitado a tenerla en ‘First Dates’, una invitación en la que ambos han aceptado con una sonrisa de oreja a oreja.

Cabe recordar que hace unos meses, Terelu Campos se enfrentó a las escaleras de las emociones de ‘Viva la vida’ y confesó que estaba cerrada al amor y que estaba centrada en ella misma.

Pablo siente indiferencia por Mayka

Ahora Pablo está soltero y, según ha dicho él mismo, su única intención en estos momentos es permanecer soltero y curarse así de todas las heridas que le pudo provocar su ruptura con Mayka, la que había sido su pareja durante los últimos años. Han tomado caminos por separado, por lo que queda atrás todo lo que les unió en el pasado.

Pablo y Mayka han vuelto a verse las caras después de su reencuentro tres meses después de haber aceptado ir a ‘La isla de las tentaciones’. La murciana ha admitido que no quiere volver con el que fuera su expareja y ha dado a entender que hay una persona conocida que le ha devuelto la ilusión. A pesar de que se ha especulado mucho con que podría ser Carlos Lozano, lo cierto es que la joven ha confesado que ha quedado con el que fuera novio de Makoke, Tony Spina.

No obstante, a pesar de que no volvería con su expareja, lo cierto es que sus gestos y miradas no dicen lo mismo. Según los colaboradores del debate final, durante una publicidad, los de Murcia han tenido una conversación de lo más profunda y se les ha visto de lo más acaramelados. Sin embargo, Pablo ha hecho hincapié en que no siente nada por su exnovia, solo indiferencia. «A veces me da un poco tristeza verla, no siento nada, ni nada bueno ni nada malo. Intento no acordarme mucho de los cuernos que me puso», afirmaba.