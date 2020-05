Su primera incursión televisiva fue gracias a ‘La isla de las tentaciones’ donde Fani se convirtió en una de las estrellas por su sonada infidelidad a su pareja, Christofer. Después de participar en ‘Supervivientes 2020’, la madrileña ha hecho balance y se ha mostrado muy crítica tanto con Rocío Flores como con Ana María Aldón.

«La que más me ha decepcionado ha sido Ana María Aldón. Al principio estuvo muy simpática, pero luego cambió la actitud conmigo», ha contado. Tampoco ha tenido buenas palabras hacia Rocío Flores, de quien ha manifestado que presumía de que ganaba mucho más dinero que el resto de concursantes. Y es que según Fani el caché de la joven supera los 20.000 euros por semana. «Le dije que no me gustaba ese comentario porque había gente que estaba allí por menos».

Reprocha a la hija de Antonio David Flores de aprovechar la repercusión que tiene el tema de su madre, Rocío Carrasco. «Fue muy exagerada la reacción de Rocío cuando se puso a llorar por el coronavirus». Asimismo, recordaba que no le gustaba hablar del tema, pero sí lo hacía de forma estratégica. «No se fía mucho a quién se lo cuenta porque sabe que cualquiera la pueda vender. Por detrás jamás hablaba de su madre».

A Fani no le ha gustado el perfil de la joven como intrépida concursante: «Es una de las concursantes más vagas de ‘Supervivientes’, estaba todo el día tumbada en la playa». También ha destacado que Ana María había dicho que Rocío aprovechaba el momento adecuado para hablar de su madre: «Exagera lo de su madre porque sabe dónde estaba». Y es que le habría llegado a decir que es una chica a la que ve cada siete u ocho meses, y que no tienen ninguna relación.

Se dio a conocer gracias a ‘La isla de las tentaciones’, pero Fani guarda con recelo aquella experiencia. «Le prometí a Christofer que no iba a volver a hablar más de mi infidelidad. «No he visto nada», ha comentado sobre el reality. Ha subrayado que aquello ocurrió porque la relación no estaba al cien por cien: «Cuando le eres infiel a tu pareja es porque tienes muchas carencias». Actualmente, Fani y Christofer viven un gran momento, incluso, él le ha pedido matrimonio.

Los problemas con las drogas de la madre de Fani

«Mi madre no murió por las drogas, creo que murió asesinada», ha contado. Cuando ella tenía siete u ocho año, su progenitora comenzó a consumir, una espiral de la que nunca llegó a salir. Vivió una dura infancia en el seno de una familia totalmente desestructurada en la que fue víctima de malos tratos.

«Las cenizas de mi madre las tengo en casa. No la tuve en vida, pero la tengo ahora». Ha explicado cómo una de las parejas de su madre, la pegaba. «Con seis años ese señor maltrataba a mi madre y a mí me pegaba unas palizas». Fani tiene dos hermanas, ambas de padres diferentes, su paso por el reality acentuó sus diferencias con una de ellas quien llegó a sentarse en los platós de Mediaset para contar su verdad. Tras tocar este duro episodio de su vida referente a su familia, Fani ha terminado la entrevista rota en lágrimas.