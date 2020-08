«Me caso por amor. Voy a posponer la boda, no tengo prisa», ha contado Fani.

A tan solo cinco días para que Estefanía Carbajo y Christofer Guzmán dieran un paso fundamental en su vida con su esperado «sí, quiero», la pareja ha decidido parar sus planes de boda. “Al final no me caso”, ha manifestado la exconcursante de ‘Supervivientes’ visiblemente afectada. La crisis sanitaria del coronavirus ha sido la principal causa de este inesperado aplazamiento cuando estaba todo organizado: «Nos da miedo».

La propia Fani ha querido dar detalles al respecto en ‘Viva la vida’ cuando han sido muchos los que se han mostrado muy críticos por la decisión: «Me caso por amor. Voy a posponer la boda, no tengo prisa. Yo creía que para el 28 de agosto las cosas iban a estar mejor». La pareja llevaba desde el pasado jueves dándole vueltas y finalmente han decidido paralizar la celebración prevista para este mismo viernes. Ambos hacían referencia a la extraordinaria situación que estamos atravesando y a las medidas de seguridad que implica el virus.

«No iba a ser una boda bonita, no la íbamos a disfrutar», ha contado Fani. Ha dicho que la situación que atraviesa el país sumido en una creciente oleada de contagios ha echado para atrás sus planes: «No se puede». La pareja, que se dio a conocer gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’, tenía todo organizado: el vestido, las alianzas… El banquete se iba a celebrar en el ‘El Mirador de Cuatro Vientos’, Madrid, un lugar que les ha puesta muchas facilidades. «No hemos perdido la reserva», ha explicado. Añadía que lo habían «entendido perfectamente».

Christofer también ha intervenido en directo en el programa y señalaba lo siguiente: «Primero va la salud y no iba a ser una boda bonita. No se iba a poder disfrutar ni nosotros ni los invitados», ha manifestado. Eso sí, recordaba que el enlace estaba aplazado, no anulado: «No nos va a vencer un virus». Respecto a aquellas voces que creen que la suspensión responde a que la pareja no atraviesa su mejor momento, Fani ha negado rotundamente que sea así: «Te lo juro y te lo prometo que no hay nada más. Estamos buscando un bebé».

No tienen nueva fecha

Por el momento, no han marcado una nueva fecha en el calendario para su próximo enlace. La situación de incertidumbre a la que nos enfrentamos, ha hecho que no quieran adelantarse a los acontecimientos y fijar un día para el «sí, quiero». Sin embargo, la pareja ratificaba que los planes siguen hacia adelante y que cuando la situación sanitaria mejore no dudarán en casarse.