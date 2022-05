Hacía muchos años que una final del Festival de Eurovisión no nos hacía soñar como lo ha conseguido Chanel Terrero. La actriz, cantante y bailarina se subió al escenario del Pala Olímpico de Turín dispuesta a darlo todo, y por supuesto, que lo hizo. Su arrolladora actuación logró el tercer puesto de la 66ª edición en la que Ucrania se alzó con el micrófono de cristal. Se trata del mejor resultado para España desde 1995.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde personajes anónimos a rostros conocidos, muchos han sido los que se han querido pronunciar sobre el sublime espectáculo de la cantante que creció en la localidad barcelonesa de Olesa de Monstserrat. Muchos famosos han utilizado sus redes para elogiar una actuación sublime, que ya forma parte de la historia de España en el certamen televisivo.

«Chanel ya has triunfado»

«Enhorabuena preciosa. Has hecho historia», señalaba una emocionada Eva González. Mientras que Ana Obregón no podía más que rendirse ante la artista de origen cubano. «Brutal tu actuación. Has conseguido el bronce para España. Olé». Kiko Rivera también siguió el festival y quiso pronunciarse públicamente para dar la enhorabuena a Chanel y recordar que su espectáculo había conseguido «el mejor puesto en 27 años».

Risto Mejide siguió la gala tuiteando al detalle lo que acontecía en Turín. Para el presentador hubo una clara ganadora, sin importarle la votación final. «Os digo una cosa, lo de Chanel Terrero ha sido lo mejor que he visto en #Eurovision en mucho tiempo. No entre nuestros representantes. Entre TODAS las actuaciones de TODOS los países». También se mostraba muy agradecido a la artista. «Gracias por dejar esa increíble impresión delante de millones de personas en todo el mundo. Pase lo que pase, tú ya has triunfado, y nosotros contigo». Incluso bromeó con el talento de la representante de España. «Nuestra Chanel podría ser profesora de canto y de baile de TODOS sus rivales».

Mientras que Ana Milán ha recordado el hito que ha logrado Chanel. «Que difícil salir tan bien parada de #eurovision. Pocos lo consiguen. Miraba a Chanel Terrero y podía ver a Jennifer López. Nivelazo de show, una seguridad absoluta y un dominio del escenario perfecto. Bravo a todo el equipo».

Chanel se convirtió en tendencia en redes con los hashtag «chanelazo» y «12 puntos para España». La impecable actuación ha gustado mucho. No solo dentro de nuestras fronteras, también lejos de ellas. Por primera vez que España consiguió ocho veces la máxima puntuación por parte del jurado profesional. «La sensación grupal de los que hemos estado en el escenario es que que hemos estado muy orgullosos. Hemos trabajado durísimo y eso se ha demostrado», señalaba muy orgullosa la cantante tras el certamen.

La cuna de la artista

Asimismo quiso recordar con especial cariño sus orígenes. Creció en el municipio barcelonés de Olesa de Montserrat donde sus vecinos vivieron con mucha emoción la gran final. «Ha sido mi cuna. Hay un montón de gente que forma parte de lo que soy yo ahora. Me han apoyado siempre. Es super emocionante escuchar que mi pueblo esté así. Esto es increíble», dijo muy emocionada.

