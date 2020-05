Dura y triste noticia para la presentadora Adela González, presentadora de la cadena de Eitb y expresentadora de ‘Más vale tarde’. El pasado viernes 29 de mayo, fallecía su hija, Andrea Mas, a la temprana edad de ocho años a consecuencia de un cáncer contra el que estaba luchando desde hace unos años. Ha sido la propia periodista quién ha hecho publico este duro golpe a través de sus redes sociales.

«Y el mundo se puso a sus pies! Hasta siempre vida mía! #amordemadre #misirenita #tequiero#maitezaitut #iloveyou #love», indicaba la periodista de ETB. Además, Adela González, que pasó por ‘Más vale tarde’ en laSexta, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido. «Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia«, escribe.

«Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia. A todos: médicos y enfermeras, auxiliares, celadores, limpieza», añadía. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para pedirle al Gobierno más ayudas para la investigación contra el cáncer para que se siga avanzando en este campo. «Habrá menos días de dolor cuánta más investigación haya contra el cáncer y eso supone inversión en lo que verdaderamente importa, la vida», finaliza.

«Nuestro dolor infinito se mitiga con ese aliento cercano. Gracias a tod@s los compañer@s de Eitb, Euskal Telebista, Radio Euskadi, Boulevard Eitb, Dani Alvarez Eitb y todo el equipo de Eitb Noticias. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros de K2000 Grupo Mediapro por todas las atenciones y ayuda. Por ese cariño infinito y diario de Arri Granados, Lierni, cada día, cada día, durante estos dos penosos años… y los que vendrán. Gracias a mi otra gran familia televisiva Atresmedia y La Sexta, y a todos mis compañeros de ‘La Sexta Noticias’, Sexta Noche TV, Iñaki López y Andrea Ropero, ‘La Sexta Meteo’, ‘Debate Al Rojo Vivo’ con Ferreras, ‘Objetivo La Sexta’ con Ana Pastor y ‘Más Vale Tarde por tantos mensajes de cariño'», aseveraba.

Los mensajes de cariño de sus antiguos compañeros

Tras hace pública la triste noticia, un sinfín de rostros populares y antiguos compañeros de la periodista no han dudado en lanzarle mensajes de ánimo. «La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo. Te queremos», escribía el presentador de ‘laSexta Noche’, Iñaki López.

«Esta maldita crisis nos impide estar ahí, a vuestro lado… pero os mandamos el abrazo más grande. Te vamos a echar mucho de menos, princesa. Os adoramos», decía Andrea Ropero. Por su parte, Ana Pastor, y otros rostros conocidos, comentaban la publicación de González con emojis de corazón.