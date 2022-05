Este lunes Cuatro ha estrenado ‘Los miedos de’, donde un grupo de famosos se enfrentan a sus fobias, a sus miedos irracionales, a sus propios fantasmas del pasado en un ejercicio de superación en el que sus barreras se resquebrajan para dar la bienvenida a una nueva existencia dejando atrás lo que antes les paralizaba. Una de las estrellas de esta primera incursión ha sido Fabiola Martínez, que ha confesado sentir auténtico pavor al adentrarse en aguas profundas. Por ello, su reto era el buceo. Una oportunidad de mostrar su fortaleza superando sus flaquezas, en la que la exmujer de Bertín Osborne también quiso poner sobre la mesa sus frustraciones, llamando la atención de todos aquella que lleva como madre, al tener que sacar adelante a su hijo Kike y no poder ofrecerle la terapia que mejor le vendría por sus propios miedos.

La venezolana explicó que su hijo Kike debía pasar por una terapia especial con delfines para ayudarle en su evolución, pero que ella se ha negado tajante a ello por el miedo que tiene a las aguas profundas. Una fobia que lleva arrastrando desde pequeña y que le ha incapacitado a lo largo de su vida, hasta convertirse en una auténtica frustración al ver cómo le impide darle a su hijo lo que necesita: “Lo que más me ha machacado durante bastante tiempo es el no poder hacer con Kike una terapia con delfines que nos han ofrecido. Para mí eso fue muy frustrante. Por mi hijo haría lo que fuera, pero mi límite es el agua. Me daba mucha rabia no poder acompañarle en esa terapia por mis miedos”, reconocía emocionada Fabiola Martínez, que por fortuna ha encontrado en este programa la vía por la cual dejar atrás sus miedos y así recomponer su vida mirando de frente lo que antes la incapacitaba a seguir adelante.

Para superar su miedo a las aguas profundas, Fabiola Martínez se sometió a una terapia de hipnosis para ayudarle a comprender dónde nació ese miedo irracional al agua. Fue cuando tenía entre 10 u 11 años cuando tuvo que socorrer a una amiga que se estaba hundiendo en la piscina y sintió cómo ella misma era arrastrada por el agua. Una vez conocido el origen, la exmujer de Bertín Osborne se enfrentó al reto de bucear junto a osos marinos en un zoológico. Le costó mucho superar la prueba: “No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar”, decía al principio, para después conseguir superar el miedo y nadar en una piscina de 20 metros de profundidad: “Ha sido una experiencia maravillosa, me siento muy relajada, me lo dedico a mí misma”, celebraba feliz Fabiola Martínez, que esto le abre la posibilidad a cumplir con la terapia con delfines que tanto le recomiendan a su hijo Kike.

