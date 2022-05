En España las semifinales de Eurovisión no tienen tanta expectación, pues forma parte del ‘Big Five’ junto a Italia, Alemania, Reino Unido y Francia y tiene su plaza asegurada en la gran final. Este año el Festival de Eurovisión 2022 tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el Pala Alpitur, y allí están puestas ya todas las miradas de toda Europa y gran parte del mundo, y es que para el resto de los países participantes las semifinales es su primera prueba a superar, dado que muchos se quedarán por el camino y no llegarán a formar parte de la gran final, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de mayo. De ahí la emoción que se respira en Turín y, con ello, en el mundo, por saber qué representantes lograrán llevar a sus países al triunfo, reservándose una plaza en la final y así estar más cerca de llevarse el micrófono de cristal que marca el triunfo.

Para no perder detalle de Eurovisión 2022 y conocer mejor cada candidatura que presenta cada país este año, te invitamos a seguir las dos semifinales que suponen la primera criba de aspirantes al éxito en el Festival. Una cita ineludible que te desgranamos a continuación:

Primera Semifinal de Eurovisión 2022

La primera semifinal tiene lugar en la noche de este martes 10 de mayo, que será emitida a las 21:00 horas en RTVE Play, además de en La 1 de TVE. En esta primera noche de nervios de Eurovisión, podremos ver a 17 países mostrando sus candidaturas con todas las esperanzas puestas en conquistar al público europeo y ganarse así una plaza para la final, pues habrá algunos que se queden en el intento, viendo desde ya sus sueños truncados. Estas son las 17 actuaciones que veremos este martes sobre el escenario del Pala Alpitur de Turín, presentadas por orden de aparición y destacando al artista y la canción con la que tratan de llevar a su país lo más alto de la clasificación, salvándose con ello de la criba:

Albania / Ronela Hajati – ‘Sekret’

2. Letonia / Citi Zeni – ‘Eat Your Salad’

3. Lituania / Monika Liu – ‘Sentimentai’

4. Suiza / Marius Bear – ‘Boys Do Cry’

5. Eslovenia / LPS – ‘Disko’

6. Ucrania / Kalush Orchestra – ‘Stefania’

7. Bulgaria / Intelligent Music Project – ‘Intention’

8. Países Bajos / De Diepte – ‘S10’

9. Moldavia / Zdob si Zdub & Fratii Advahov – ‘Renuletul’

10. Portugal / Maro – ‘Saudade, saudade’

11. Croacia / Mia Dimsic – ‘Guilty Pleasure’

12. Dinamarca / Reddi – ‘The Show’

13. Austria / DJ LUM!X y Pia Maria – ‘Halo’

14. Islandia / Sigga, Beta & Elín – ‘Með hækkandi sól’

15. Grecia / Amanda Tenfjord – ‘Die Together’

16. Noruega / Subwoolfer – ‘Give That Wolf a Banana’

17. Armenia / Rosa Linn – ‘Snap’

Segunda Semifinal de Eurovisión 2022

La segunda semifinal se celebrará el próximo jueves 12 de mayo y también será emitida a las 21:00 horas en RTVE Play, además de en La 1 de TVE. Una vez vista la suerte que han corrido los representantes de Eurovisión de la primera semifinal y sabiendo con quién podrían batirse en duelo en la gran final, una nueva hornada de países lucha por hacerse un hueco en la final del sábado. En la segunda semifinal participan 18 países, los cuales te presentamos a continuación según el orden establecido de actuación, destacando al artista y el tema con el que desean hacer ruido en Europa y conquistar a un heterogéneo y exigente público:

1. Finlandia / The Rasmus – ‘Jezebel’.

2. Israel / Michael Ben David – ‘I.M’.

3. Serbia / Konstrakta – ‘In Corpore Sano’.

4. Azerbaiyán / Nadir Rustamli – ‘Fade To Black’.

5. Georgia / Circus Mircus – ‘Lock Me In’.

6. Malta / Emma Muscat – ‘I Am What I Am’.

7. San Marino / Achille Lauro – ‘Stripper’.

8. Australia / Sheldon Riley – ‘Not The Same’.

9. Chipre / Andromache – ‘Ela’.

10. Irlanda / Brooke – ‘That’s Rich’.

11. Macedonia del Norte / Andrea – ‘Circles’.

12. Estonia / Stefan – ‘Hope’.

13. Rumanía / WRS – ‘Llámame’.

14. Polonia / Ochman – ‘River’.

15. Montenegro / Vladana – ‘Breathe’.

16. Bélgica / Jérémie Makiese – ‘Miss You’.

17. Suecia / Cornelia Jakobs – ‘Hold Me Closer’.

18. República Checa / We Are Domi – ‘Lights Off’.

