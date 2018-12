María Jesús Ruiz ha sido una de las últimas incorporaciones como colaboradora en ‘Sálvame’, aunque las últimas polémicas ponen su presencia en entredicho y es que se plantea abandonar el trabajo para complacer a su madre. De hecho, este viernes no ha acudido a su puesto de trabajo, a pesar de tener apalabrada su presencia.

Allí tiene que lidiar cada día con los temas que se tratan cada tarde, así como a las críticas a las que se tienen que enfrentar. A eso se suma que muchas tardes ella misma se convierte en la protagonista, como este mismo jueves, que ha terminado derrumbándose al confirmar que había intimado con Gil Silgado.

‘Sálvame’ ha mostrado las pruebas que demuestran que María Jesús Ruiz y Gil Silgado han pasado unos días románticos en Lisboa (Portugal), a pesar de la denuncia que él tiene interpuesta por parte de ella. La exsuperviviente no ha podido esconder la verdad y ha asegurando que iba a contar todo.

“Yo accedí a pasar con él dos días y accedí a estar en una situación muy cercano porque quiero tenerlo de mi lado porque ese león a malas, es horroroso. Solo él y su entorno cercano sabe de lo que es capaz. Te estoy diciendo la verdad. Quisiera tenerlo de mi lado. Pero ahora lo tengo más en contra que nunca. Y va a por mí”, ha dicho y acto seguido se ha roto a llorar.

La versión de Gil Silgado no se ha hecho esperar y ha llamado a Kiko Hernández para aclararlo todo. “Mi abogado y yo vamos a ir a comisaria para denunciar no solo a María Jesus Ruiz. Sino también a Mila Ximénez por incentivarla”, declaraba. Además, ha contado todo sobre el encuentro que han tenido y de lo pendiente que estuvo de ella cuando se operó.

Eso sí, antes Mila Ximénez le ha advertido que contará “la verdad” y no “su verdad”. A lo que María Jesús Ruiz ha comenzado el relato de ese viaje: “Yo fui con la intención de camelármelo. De intentar que él se sintiera cómodo. Él siempre quiere volver conmigo. Entonces como él está tan obsesionado conmigo pues yo fui para intentar a utilizarlo. Pues sí. Está mal. Pues sí”, comenzó diciendo.

Dejando a un lado la gran polémica que ha protagonizado esta semana, tenemos que volver a hablar de sus estilismos. El plató de televisión es desde hace meses su lugar de trabajo, en el que no duda en lucir sus mejores looks. Y es que no podemos pasar por alto las prendas que elige para salir, que no son nada sencillos. Chaquetas de domador del circo, pedrería, camisetas con escotazos, estampados florales, prendas de terciopelo y brilli-brilli.

A continuación, te mostramos todos los estilismos que ha lucido en el plató de ‘Sálvame’.

8 Chaquetas de domador de circo, sus favoritas 7 Looks de terciopelo 6 Su estilismo más sencillo 5 Monos combinados con un jersey de pedrería 4 Vestido con estampado floral

3 Vestidos con perlas Volantes y accesorios dorados 2 Las hombreras se vuelven a llevar 1 Vestidos ajustados



Complementos con detalles como las medias

