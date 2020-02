La participación de Estela Grande en ‘GH VIP 7’ hizo tambalear los cimientos de su matrimonio con Diego Matamoros. La joven forjó una estrecha amistad con Kiko Jiménez que afectó profundamente a su marido. La modelo se atrevía con un nuevo reality, ‘El tiempo del descuento’, pero desde que volvió a la casa de Guadalix se ha especulado mucho sobre la situación de su matrimonio. Incluso, Kiko Matamoros confirmaba que la pareja rompía antes de esta nueva aventura televisiva.

Estela ha regresado al reality después de su expulsión hace una semana y no ha eludido preguntas sobre su marido: “Se está especulando mucho, se están diciendo muchas cosas y alguna es verdad y otra es mentira”, ha afirmado rotunda.

«Él esta luchando y yo también»

A pesar de que confirmaba que no hay decisiones tomadas y no se han separando, añadía lo siguiente: «No se ha barajado una ruptura definitiva en ningún momento». Subrayaba que debía ser sincera con los espectadores y reconocía que necesita «un poco de tiempo y mi espacio, pero no quiero una ruptura. Ninguno de los dos queremos una ruptura”. Recalcaba que están llevando el tema con «tranquilidad y calma».

Según Estela, ambos deseaban continuar con el matrimonio y esta última semana han hecho planes por separado porque ella necesitaba estar con su gente. Sin embargo, revelaba que habían dormido todas las noches juntos. Después de muchos meses inmersa en la casa de Guadalix, Estela precisa readaptarse a su vida: “Necesito tiempo y él me lo está dando… Diego está siendo muy generoso conmigo”.

«Pase lo que pase le voy a querer siempre. Es una persona super importante en mi vida», explicaba a Jorge Javier Vázquez. Finalmente, reconocía que la relación se ha había visto afectada: «Él esta luchando y yo también».