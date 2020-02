Después de un tiempo de rumores y muchas especulaciones, Estela Grande ha confirmado que se ha separado de Diego Matamoros: «Como te dije el otro día, cuando subí a la casa, estamos dándonos un tiempo», ha dicho a Jorge Javier Vázquez en ‘El tiempo del descuento’. «Está situación es muy difícil. Yo quiero muchísimo a Diego».

Su vida ha dado un giro desde que comenzara su andadura televisiva con motivo de su participación de ‘GH VIP 7’: «A mí toda esta situación me ha venido grande. Me está costando digerirlo. Mi vida ha cambiado mucho». La ruptura se produce después de cuatro años de relación, una situación complicada para ambos. Estela no cierra las puertas a nueva posible reconciliación: «Ahora mismo lo único que tengo claro es que necesito mi tiempo».

Ha reconocido que tienen buena relación y hablan habitualmente, pero actualmente están separados. No se plantea, en absoluto, comenzar una nueva relación: «Es lo último que pienso». Eso sí, ha señalado que no le gustaría saber que su marido está con otras mujeres. Ha descartado que haya influido su amistad con Kiko Jiménez en la ruptura: «No tiene nada que ver, es una situación personal».

Rotunda sobre Kiko Matamoros

El colaborador siempre ha sido muy crítico con la mujer de su hijo. Estela no quiere saber nada de este y ha recordado que nunca ha tenido relación con su suegro, pero cree que sus comentarios han sido determinantes y han influido en su matrimonio: «Estará muy orgulloso de que su hijo no esté bien».