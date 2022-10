Por fin ha llegado el gran -y esperado día. Sonsoles Ónega ha estrenado el que promete ser el nuevo programa estrella de Antena 3: ‘Y ahora Sonsoles’. Tras meses de arduo trabajo inmersa en los preparativos del formato, la presentadora ha arrancado su primer día nerviosa e ilusionada. «Buenas tardes. Solo unos segundos para decirles algunas cosas… Lo más bonito que me ha pasado en este oficio nuestro de contar historias en la tele es que alguien te diga: ‘Me haces compañía’. Si conseguimos serlo. Si nos sienten cerca en Antena 3, a todo el equipo… a todos, y a mí también, nos habrá compensado este tiempo exigente de desvelos y emociones», ha empezado diciendo nada más ponerse delante de las cámaras. «Nos sobran las ganas para ustedes, así que hoy solo les digo que bienvenidos a casa». Un discurso de presentación que ha resultado un tanto aséptico para un espacio tan anunciado como esperado…

La periodista y escritora, a punto de cumplir 45 años, lleva un mes trabajando de sol a sol para la puesta en escena de su nuevo espacio en Mediaset. «Estoy viviendo estos días con mucha intensidad que jamás habría imaginado», confesaba a SEMANA hace unos días. No ocultaba que se siente abrumada ante las expectativas que ha generado este nuevo reto: «Me estáis poniendo el listón tan alto que solo espero estar a la altura de tanto cariño como estoy recibiendo». En su encuentro con esta revista contaba cómo afrontará los contenidos de crónica social, que vuelven a la cadena después de muchos años sin tocarse: «Va a haber corazón. ¿Por qué? Porque el ciudadano habla de los personajes del corazón. ¿Vamos a renunciar nosotros a una parte de la conversación del espectador? No, no renunciamos a absolutamente a nada. Yo quiero que los personajes se sientan bien tratados».

Lo cierto es que la irrupción de ‘Y ahora Sonsoles’ en la parrilla televisiva supone una dura competencia para ‘Sálvame’ , que ha sacado toda su artillería y emite una entrevista con Ana María Aldón –quien ya ha confirmado su divorcio de José Ortega Cano– en la hora exacta del comienzo de su programa. El aterrizaje de la hija Fernando Ónega en Antena 3 coincide con la mayor crisis de audiencia de Telecinco.