Telecinco y Unicorn han dejado escapar a otra de sus caras más consolidadas de la información de actualidad. Después del fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3, que se hacía efectivo el pasado lunes, ahora es Marc Calderó el que abandona la productora para incorporarse a un nuevo formato de actualidad en RTVE: “Llevaba un tiempo muy cansado, se sentía un poco comodín y vio en este proyecto una oportunidad de crecer profesionalmente. Esto de no saber cuándo sí y cuándo no, cansa mucho”, cuenta a SEMANA una fuente cercana a Calderó en la que, hasta ahora, era su productora.

En la tarde de ayer, Mediaset confirmaba a golpe de comunicado la incorporación de Miquel Valls como sustituto oficial de Joaquín Prat en sus vacaciones de verano. Diversos medios apuntaban entonces a la salida de Marc Calderó como una consecuencia de la llegada de Valls, SEMANA ha podido conocer la verdadera cronología de este movimiento: “Se ha vendido como un premio a Miquel y un castigo a Marc cuando realmente no ha sido así, a finales de la semana pasada la productora ya sabía que él iba a abandonar el programa. Nadie lo ha a apartado de su puesto de sustituto como se ha querido contar. Ha sido Marc el que ha abandonado Unicorn” explica la citada fuente a esta revista.

Quizá el motivo de enfocar esta salida de una forma distinta a la real es la productora con la que todo parece indicar que va a trabajar Calderó en TVE, la misma que en su día fundó Ana Rosa Quintana, Cuarzo producciones. Según ha avanzado ‘Bluper’ y ha podido verificar SEMANA, esta productora es la elegida para llevar a cabo el nuevo formato informativo que va a copresentar Marc en La 1: “Con esta salida se estaría rompiendo ese pacto no escrito que llevaba vigente desde finales del 2017 cuando Ana Rosa abandona Cuarzo y crea Unicorn con Xelo Montesinos. Desde entonces ambas productoras se respetaban en cuanto a los trasvases de los miembros de los equipos, algo que aquí se habría pasado por alto. Ahora mismo es el punto del que más se está hablando en las redacciones, porque ha sorprendido mucho esta jugada teniendo en cuenta los antecedentes”, nos cuenta un trabajador de la cadena de Fuencarral.

Es por ello que el fichaje de Marc Calderó por TVE vendría de la mano de la citada productora y no al revés. El catalán compartirá formato con una de las caras consolidadas de la corporación pública y seguirá ligado a la misma franja en la que estaba hasta el momento, la del mediodía, según avanzaba ‘FórmulaTV’ y ha podido confirmar SEMANA. Estará al frente de un programa centrado en la actualidad, sin el entretenimiento que tenía que hacer en Telecinco: “Marc hará mucho pantallón, estará muy pegado a la última hora, que es lo que a él realmente le gusta. No será un formato en solitario, si no que estará acompañado de una cara consolidada de la corporación”, nos puntualiza el entorno profesional de Calderó.

Con este nuevo formato, La 1 intentará remontar las audiencias que viene cosechando en esta franja, justo la que precede al informativo. La figura de Marc Calderó es muy atractiva para la corporación ya que suma experiencia en los informativos de Mediaset, tanto en ‘Noticias Cuatro’ como en ‘Informativos Telecinco’. El catalán inició sus primeros pasos en televisión de la mano de la autonómica TV3 y Betevé.