La relación entre ambas partes continúa siendo inexistente, pero está en el punto de mira tras el testimonio de Rocío Carrasco en su documental.

Cuando las relaciones familiares están más que nunca en el punto de mira, José Ortega Cano, Gloria Camila Ortega y Fidel Albiac se han reencontrado, eso sí, de forma casual. El diestro, que continúa delicado en cuestiones de salud, disfrutaba con su hija de la mañana del sábado mientras el marido de Rocío Carrasco cumplía con diversos recados muy cerca de la urbanización en la que reside, situada al norte de Madrid.

Las cámaras del programa ‘Viva la vida’ han sido testigos de esta coincidencia que tras el testimonio de Rocío Carrasco en su documental cobra especial relevancia. Las relaciones entre ambas partes continúan totalmente distanciadas, así que han evitado el encuentro. Finalmente, no se han cruzado.

Tanto Fidel Albiac, que acudía a la farmacia, como José Ortega Cano, a quien se le ha visto comprando el pan y más tarde disfrutando de un aperitivo en una terraza junto a su hija y el novio de esta, han continuado con sus quehaceres. Según ha contado Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, a pesar de que a su marido tan solo le distanciaban unos metros con Fidel no se ha percatado de la presencia de este. Los reporteros le recordaban esta casualidad, pero él ha evitado pronunciarse al respecto.

La situación de Ortega Cano

Para el torero no está siendo fácil escuchar a Rocío Carrasco contar su verdad en televisión. Su mujer, Ana María Aldón, ha reconocido que el diestro está intentando no ver el documental y que además le pilla en un momento muy delicado cuando presenta diversas dolencias que los médicos no consiguen detectar la causa principal.

Por su parte, Gloria Camila lleva años sin tener ningún tipo de contacto con su hermana. Después de mucho tiempo de distanciamiento durante el cual han protagonizado muchas especulaciones, Rocío Carrasco aclaraba el motivo principal de la no relación. «A mis hermanos les quiero mucho, pero sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener. Entre otras cosas, no tengo relación con mis hermanos por la que tienen ellos con Antonio David. Esa es la razón más importante», explicaba durante su documental.

Gloria Camila está guardando silencio sobre la tormenta mediática provocada por su hermana. Intenta mantenerse al margen, pero sabe que las cámaras buscan su testimonio. Se ha convertido en un gran apoyo para Rocío Flores con quien mantiene una relación muy estrecha. «Gloria es uña y carne con Rocío Flores. Es increíble el vínculo que tienen. No son tía y sobrina, son hermanas», ha señalado Ana maría Aldón. La joven realizaba un llamamiento público a su progenitora el pasado viernes en ‘El programa de Ana Rosa’ donde le solicitaba que contactase con ella.