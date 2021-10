El emocionante homenaje de David Bustamante a su abuelo en ‘MasterChef Celebrity 6’

En la gala 7 de ‘MasterChef Celebrity 6′, David Bustamante ha protagonizado un emocionante momento. El cantante se ha esmerado más que nunca y ha preparado una receta muy especial: una crema de arroz con alubias. Un plato que ha dedicado a su abuelo paterno, de quien heredó su pasión por la música.

«He hecho este plato en recuerdo a quien escuchaba cantar cuando era pequeño, que era mi abuelo paterno en paz descanse. Le conocían todos como ‘El Rosalío’ porque era hijo de Rosalía, una madre soltera en la posguerra«, explicaba el cantante al jurado. A continuación, entonaba el estribillo de la canción más mítica de Antonio Molina: ‘Cocinero, cocinero’. Su cante ‘a capella’ apenas duraba unos segundos, pero fue tiempo más que suficiente para que sus compañeros en plató se quedaran mudos. Y emocionados. A Verónica Forqué hasta se le saltaban las lágrimas.

«Era una persona que sufrió muchísimo», ha contado el cantante

«Mi abuelo ea una persona que sufrió muchísimo», ha recordado el de San Vicente de La Barquera. «Tenía muchas ganas de dedicarle un plato. Se puso a trabajar con ocho o nueve años en la mar. Por eso le debemos tanto a esa generación. No descuidemos la calidad de vida que nos dieron», destacaba. Con estas palabras, el artista manifestaba su deseo de rendir «un homenaje a toda esa gente que de jugó la vida en la mar. Esos son los verdaderos héroes y de ellos tenemos que aprender».

Pepe Rodríguez fue el primero en reconocer que la actuación de Bustamante les había puesto la piel de gallina: «Menos Bustamante se emociona todo el mundo. Se nos ponen los pelos de punta». Para más inri, las críticas a su receta fueron excelentes. ¡Qué más se podía pedir para poner broche de oro a un momento tan emotivo! Y es que tras la valoración de los chefs quedaba el primero en este nuevo reto y ganaba la capitanía.

«Voy a ser escueto, David. Es una réplica perfecta», opinaba Jordi Cruz. Por su parte, Pepe Rodríguez destacaba: «Hay que felicitar a Rosalío. Estaría súper orgulloso del platazo, de lo rico que está, lo sabroso. Suavidad, gusto, estética, sabor. Está perfectamente clavado».

Una vez terminada la prueba, el cántabro ha relatado el papel tan importante que jugó su abuelo durante su infancia. «Soy muy orgulloso de ser un Rosalío», apuntaba, visiblemente emocionado. «Tengo mucha suerte de ser de la familia que soy. Mi abuelo me ha guiado y me ha enseñado el camino, así que me siento muy ligado a eso». Asimismo, destacaba que a pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente fue capaz de levantar una gran prole: «Unió e hizo una familia muy unida».