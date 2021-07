A pocos minutos de que se coronara como ganadora de ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno vivía un bonito reencuentro con sus familiares. Rocío Flores, así como su defensora, Ana Luque, eran las encargadas de recibir a la empresaria a su entrada al plató del programa. Un emocionante momento en el que hemos podido ver a la hija de Antonio David Flores completamente nerviosa y llorando de felicidad por poder abrazar a la sevillana.

Con los ojos visiblemente vidriosos y temblando, Rocío Flores confesaba que estaba muy nerviosa por reencontrarse con Olga Moreno. Antes de poder abrazar a la mujer de su padre, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido dar las gracias a todas las personas que han provocado que la concursante se enfrente a Gianmarco Onestini por el cheque de 200.000 euros.

Nada más entrar en plató, Olga Moreno y Rocío Flores se han fundido en un largo y duradero abrazo. «No me lo creo«, decía la sevillana presa del nerviosismo del momento. La joven no podía evitar llorar de alegría al poder estar, por fin, junto a la mujer de Antonio David Flores y aprovechaba la ocasión para mostrarle lo orgullosa que estaba de ella.

A pesar de que no han podido hablar largo y tendido, la hija de Rocío Carrasco ha tranquilizado a la empresaria explicándole que tanto ella como los demás miembros de su familia estaban bien. De la misma forma, Olga Moreno también se ha mostrado agradecida con su amiga, Ana Luque, por haberla defendido en un momento en de lo más complicado a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco.

Las palabras de apoyo de Rocío Flores a Olga Moreno antes de la final de ‘Supervivientes’

Horas antes de la gran final de ‘Supervivientes’, Rocío Flores le dedicaba unas sentidas palabras a Olga Moreno y destacaba el gran paso de la mujer de su padre por Honduras.«Hasta el final contigo. Ojalá y salgas victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona. Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal. Ojalá yo fuese igual de fuerte que tú«, escribía la joven.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ solo quería que le quedara claro a Olga Moreno lo mucho que le querían todos y lo orgullosos que se sentían de ella, así como de su concurso y del crecimiento personal que ha logrado. Durante la final del reality de aventuras, el programa ha mostrado las últimas imágenes de la sevillana en Honduras en las que se venía abajo al recordar su infierno debido a las continuas batallas judiciales con Rocío Carrasco. «(Antonio David Flores) es un padre ejemplar y Marta lo sabe. Hemos sufrido tanto para que esos niños estén bien. Para nosotros hubiese sido más fácil llevarnos todos bien y que no hubiera sido tan complicado. Lo hemos hecho lo mejor posible, se nos ha hecho tan duro todos estos años, tan difíciles. Lo que ha sufrido mi marido y lo que ha luchado… no sabe nadie lo que ha llorado ese hombre… No podemos decir nada, no podemos hablar», decía completamente afectada.