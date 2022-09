Tras 19 entregas y 9 fines de semana en antena, este domingo se despide de la parrilla de Telecinco ‘Ya es verano’. El formato conducido por Verónica Dulanto, Frank Blanco y Marta González Novo emitirá hoy y mañana sus últimas entregas, para dar paso al nuevo programa que conducirá Emma García desde el próximo 1 de octubre. Si bien la idea inicial era continuar con la línea que venía siguiéndose desde ‘Viva la vida’, mezclando corazón y actualidad, la productora ha decidido descartar esto último. La crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán finalmente la esencia de este nuevo formato, abandonando su parte más seria y contando con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón, con un nutrido equipo de colaboradores.

Según ha podido conocer SEMANA, ‘Fiesta’ será el título elegido finalmente para nombrar al espacio. A pesar de que en un primer momento la productora y la cadena trabajaron en el proyecto con su fórmula fetiche, llamándole ‘Ya es fin de semana’, se decidió apostar por otro nombre para alejar al nuevo formato del extinto ‘Ya son las ocho’ y de su inmediato antecesor.

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Unicorn Content -la productora de ‘Ya es verano’- llegó a un acuerdo con Mediaset para continuar capitaneando las tardes del fin de semana tras el periodo estival, según pudo conocer este medio en exclusiva. La llegada de ‘Fiesta’ traerá consigo nuevos cambios para adaptar el formato a su nueva etapa y presentadora. Entre ellos, uno que ya se ha gestado antes de que la guipuzcoana inicie su etapa al frente del programa, la vuelta de María Verdoy como copresentadora. Además, esta nueva etapa que se abre en los fines de semana estará marcada por la renovación de las caras que se pondrán al frente del programa. El pasado miércoles la propia Marta Riesco confirmaba su vuelta a Mediaset y su incorporación como reportera y colaboradora del programa que devolverá a Emma García la franja de la que se despidió el pasado 24 de julio

Los cambios previos a ‘Fiesta’

Unicorn ha batallado durante todo el verano por reconquistar una franja que se les ha resistido. La audiencia no respondió al formato inicial, que pretendía atraer a un público más joven del que en ese momento gozaba los fines de semana. Continuaron en su empeño y se dieron cuenta de que no solo no estaban ganando ese nuevo público, si no que estaban perdiendo el anterior. Es por eso que a finales de agosto, el formato sufría una transformación total. ‘La hora del salseo’ pasaba a ocupar gran parte del espacio, la sección de Frank Blanco se reducía a la mínima expresión y la actualidad ocupaba poco más de 20 minutos en el tramo final del programa. La idea era clara: calcar la estructura en la que se basaba Viva la vida y potenciar el corazón que tantas alegrías le ha dado a Telecinco.

Una reorganización total de contenidos que provocaba también un cambio en la cúpula directiva del formato. Saúl Ortíz se incorporaba como subdirector de contenidos de corazón y Sonia Domínguez llegaba como directora tras la salida de Lorena Correa. Unos movimientos que han llevado al programa de Unicorn a tener un rendimiento positivo en audiencias, lo que ha propiciado algo que ansiaban desde su inicio, la renovación.