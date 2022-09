Era a principios de julio cuando se anunciaba quién iba a sustituir a Emma García en las tardes del fin de semana tras el fin de ‘Viva la vida’. La noticia pillaba a todo el mundo por sorpresa y es que la cadena elegía a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, para poner en pie un nuevo formato con Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo. ‘Ya es verano’ iba a ocupar el hueco que dejaba la presentadora vasca, pero eso sí, ella se mostraba muy tranquila ante el cambio.

Según ha podido conocer SEMANA en exclusiva, Emma ya tenía claro cuando se fue que su vuelta en septiembre sería a la misma franja que abandonaba, los fines de semana. La presentadora se reencontrará con su público una vez finalice la etapa estival del formato estival, prevista para el próximo domingo 25 de septiembre. Lo hará con la misma productora y bajo la marca ‘Ya es fin de semana’.

La presentadora de televisión presentará ‘Ya es fin de semana’

Unicorn ha batallado durante todo el verano por reconquistar una franja que se les ha resistido. La audiencia no respondió al formato inicial, que pretendía atraer a un público más joven del que en ese momento gozaba los fines de semana. Continuaron en su empeño y se dieron cuenta de que no solo no estaban ganando ese nuevo público, si no que estaban perdiendo el anterior. Es por eso que a finales de agosto, el formato sufría una transformación total. ‘La hora del salseo’ pasaba a ocupar gran parte del espacio, la sección de Frank Blanco se reducía a la mínima expresión y la actualidad ocupaba poco más de 20 minutos en el tramo final del programa. La idea era clara: calcar la estructura en la que se basaba ‘Viva la vida’ y potenciar el corazón que tantas alegrías le ha dado a Telecinco.

Una reorganización total de contenidos que provocaba también un cambio en la cúpula directiva del formato. Saúl Ortíz se incorporaba como subdirector de contenidos de corazón y Sonia Domínguez llegaba como directora tras la salida de Lorena Correa. Unos movimientos que han llevado al programa de Unicorn a tener un rendimiento positivo en audiencias, lo que ha propiciado algo que ansiaban desde su inicio, la renovación. Según ha podido conocer SEMANA la productora llegó a un acuerdo el pasado martes con Mediaset por lo que continuarán capitaneando las tardes del fin de semana tras el periodo estival. Eso sí, con nuevas caras.

Volverá a la franja de la tarde a finales de septiembre

Emma García volverá a la franja de la que se despidió el pasado 24 de julio para ponerse al frente de ‘Ya es fin de semana’ desde el próximo mes de octubre. Su llegada traerá consigo nuevos cambios para adaptar el formato a su nueva etapa y presentadora. Entre ellos, uno que ya se ha gestado antes de que la guipuzcoana inicie su etapa al frente del programa, la vuelta de María Verdoy como copresentadora. La actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán la esencia de este nuevo formato, que contará con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón y un nutrido equipo de colaboradores.