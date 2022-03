Un día después de que un micro abierto desvelara qué pensaba realmente Terelu Campos sobre ‘El programa de Ana Rosa’, este sábado le ha tocado a Emma García. Mientras que la presentadora pensaba que no la estaban escuchando, un micro abierto le ha jugado una mala pasada y se le ha podido escuchar llamar «niñatas» a Gloria Camila Ortega y Rocío Flores.

Emma García representando a España y reventando Trinkilandia

Este sábado, Ana María Aldón reaparecía en ‘Viva la vida‘ después de lanzar varios llamamientos desesperados a su marido, José Ortega Cano, y se enfrentaba a las declaraciones que vertía Kiko Jiménez en el polígrafo de ‘Viernes deluxe’ en el que se recopilaban las faltas de respeto que tuvo que soportar la diseñadora por parte de Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Ante esto, y a pesar de que aparecía la pantalla partida y podíamos ver la reacción de la mujer del diestro, un micro abierto le jugó una mala pasada a la presentadora. «Niñatas«, se escuchaba decir a Emma García tras escuchar varios descalificativos por parte de tía y sobria hacia la colaboradora de ‘Viva la vida’.

«Son situaciones que, sinceramente, espero que no las hayas vivido. Lo que ha contado Kiko Jiménez es que se han reído de ti, te menospreciaba… me duele hasta decirlo», expresaba Emma García después de su comentario. A lo largo de las últimas semanas, lo cierto es que la presentadora se ha mostrado muy cómplice con su compañera y no ha dudado en dar la cara por ella.

Sobre las palabras que le dedicó Rocío Flores a Ana María Aldón en ‘El programa de Ana Rosa’, la diseñadora reconocía que su paso por ‘Supervivientes’ le sirvió para conocerse porque, aunque la hija de Antonio David Flores hacía hincapié en que eran familia, no tenían tanta relación. «La primera parte del concurso fue… tela. Ahí ella tenía una perspectiva y yo tenía otra, pero medicada.Yo fui medicada a la isla, iba con un tratamiento antidepresivo. El programa me ayudó a dejarlo«, comentaba. Ante estas palabras, Emma García también defendía a su compañera y reconocía que estaba siendo «muy respetuosa». «Estás siendo muy educada, pero esas palabras supongo que no te habrán hecho ninguna gracia», recalcaba la presentadora.

Ana María Aldón, muy dolida con Gloria Camila Ortega

El pasado viernes, Kiko Jiménez confesaba que Gloria Camila Ortega le había dado un fuerte plantón a la diseñadora en su trabajo de fin de carrera. Un día después, la mujer de José Ortega Cano ha confirmado en ‘Viva la vida’ los hechos y ha admitido que le sentó mal. En concreto, la diseñadora explicaba que para llevar a cabo su trabajo de fin de carrera le pidió un gran favor a la hija de su marido para que hiciera de modelo del vestido de novia que diseñó para la ocasión. A pesa de que dijo que sí en un principio, a dos días del importante desfile, la hija de José Ortega Cano comunicó a la mujer de su padre que no podría estar presente por motivos de trabajo.

El plantón de Gloria Camila Ortega trastocó los planes de Ana María Aldón, que a última hora tuvo que modificar el vestido debido a las medidas de la nueva modelo. «Ella me dijo que no podía venir, que tenía que trabajar. Dos días antes tuve que buscar a una modelo y esta era más alta y tuve que arreglarlo. No me quedaba más remedio que creerla (que estaba trabajando). Bastante tenía yo que llevaba dos días sin dormir», explicaba. La mujer de José Ortega Cano no se ha querido quedar callada y ha hecho hincapié en que el feo de la joven le «sentó mal» y más aún sabiendo que es una persona a la que le «cuesta mucho pedir favores». «Yo le pedí un favor, si ella no podía hacerlo pues ya está. Yo cuando pido un favor no obligo a la gente que me lo haga, si quiere que me lo hagan y sino no«, comenta.