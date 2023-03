Emma García para los pies a Rosa López: "No me ha hecho ni puñetera gracia"

Aunque Emma García es una presentadora que destaca por su diplomacia, esta vez ha explotado contra Rosa López. La cantante se ha sentado en el plató de 'Fiesta' donde ha repasado su trayectoria y ha hablado de sus nuevos proyectos. Sin embargo, ha habido una pregunta en concreto que no le ha gustado y así se lo ha hecho saber a la guipuzcoana.

Emma García preguntaba a Rosa López por un episodio complicado en la vida de la granadina. Un tiempo en el que se quedó sin voz a consecuencia de una negligencia médica. Un asunto que la cantante sí que tocado en distintas ocasiones anteriormente, concretamente durante una entrevista en 'Mi casa es la tuya'. Esta vez, por contra, evitaba pronunciarse al respecto y respondía de la siguiente forma: "Es un tema que no quiero tocar porque no suma. Igual te suma a ti para el programa". La reacción de Emma García no se ha hecho esperar quien se ha mostrado muy molesta. "No me ha hecho ni puñetera gracia. Me ha sentado mal. Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así".

El abrazo entre Emma García y Rosa López

La cantante al ver el enfado de la guipuzcoana se ha disculpado de forma inmediata. Un perdón que la presentadora ha aceptado gratamente. "No pasa absolutamente nada. Te admiramos y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante". Aunque en un primer momento su cabreo ha sido más que evidente, Emma García ha querido quitar hierro al asunto. "Sé que no lo has hecho con esa intención. Te puedo asegurar que cuando me enfado se me nota, contigo no me he enfadado". La entrevista ha concluido con un cálido abrazo entre ambas.

El tema que ha incomodado a Rosa López es el referente a la mala praxis por la que se quedó sin voz durante unos meses. “Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico”, contó durante una entrevista con Bertín Osborne. También explicó entonces que le pincharon y perdió la voz.

Un duro episodio

Aquella etapa fue muy difícil para la cantante durante la cual pasó por distintos médicos. Ella era una de las artistas más importantes del país y encontró muchos obstáculos: “Nadie quería operarme las cuerdas, y mi ex decidió operarme”. Cabe recordar que estuvo saliendo durante un tiempo con el laringólogo Pablo Muñoz. Este asunto provocó en la cantante una depresión por la que tuvo que recibir tratamiento.

A sus 42 años, Rosa López atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. Acaba de presentar su nuevo single, '1930', un tema que está dedicado a las personas trans que luchan por sus derechos. En cuanto a lo personal, está tremendamente enamorada de Iñaki García. La pareja se conoció de forma casual durante un concierto de Marta Sánchez y desde entonces no se han separado. "Yo vivo por y para él", afirmaba durante una entrevista en 'Déjate querer'. Asimismo valoraba la posibilidad de ser madre junto a su media naranja. "A mí me gustaría que hubiera descendencia. Tengo el hombre perfecto y la vida perfecta para tener ahora el hijo y la hija de mi vida".