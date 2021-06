La presentadora de ‘Viva la vida’ se ha mostrado muy crítica con la hija de Antonio David Flores por sus contestaciones al Maestro Joao.

El encontronazo entre Rocío Flores y el Maestro Joao el pasado martes en ‘Tierra de Nadie’ sigue en boca de todos. Tras las críticas de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez sobre la actitud de la hija de Antonio David Flores, Emma García aprovechaba la ocasión para valorar a la joven por el comportamiento que había tenido hacia Carlos Sobera en el debate del programa.

Emma García se ha mostrado muy crítica con Rocío Flores por sus contestaciones al Maestro Joao el pasado martes. En concreto, la presentadora de ‘Viva la vida’ le ha dado un tirón de orejas a la joven y ha reconocido que no le gustó lo que vio por televisión. «Una cosa es que estallara contra el Maestro Joao, pero ¿qué culpa tiene mi compañero Carlos o el regidor? No está bien», aseguraba con el semblante serio.

De la misma forma, la presentadora estrella de Mediaset insistía en que todas las personas tienen el derecho de equivocarse y no dudaba en elogiar a la joven por saber recapacitar y entonar el mea culpa. «Entendemos que ha explotado e insisto en que se lo han hecho ver y ha pedido disculpas», aseveraba la que fuera conductora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Emma García no ha sido la única que ha afeado la actitud de Rocío Flores. Un día después del encontronazo con el vidente, era la propia jefa de la joven quien la invitaba a reflexionar sobre lo ocurrido. «No puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir de lo que quiera decir y ya está, es de concursante o no concursante, nadie está ajeno a lo que ocurre fuera, ni tú eres ajena porque no te habrías puesto como te has puesto. Tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación que lo ven muchas personas, gente joven, muchos niños… Hay unos lenguajes y unos modos que no se deben utilizar«, decía Ana Rosa Quintana provocando que la joven se viniera abajo y pidiera disculpas a la audiencia. De la misma forma, Jorge Javier Vázquez también se mostraba muy crítico y reconocía que no le había hecho gracia la manera en la que la hija del excolaborador de ‘Sálvame’ se dirigió a Carlos Sobera.

A este respecto, Terelu Campos también entraba a valorar la actitud de Rocío Flores y lanzaba una profunda reflexión sobre el rumbo que estaba llevando la joven en televisión y lo mucho que le quedaba por aprender: «Si yo entro en el juego de la televisión y de comentar un reality, entro en el juego para todo. Para las cosas que me gustan y las que me repatean».

Maestro Joao denuncia el trato de favor que tiene Rocío Flores

Maestro Joao se ha vuelto a mostrar muy crítico con Rocío Flores y ha denunciado el trato de favor que está recibiendo la joven en televisión. «Esta niña es prepotente, tiene un problema. Ya no es una niña, es una mujer. El único representante que entra en ese programa es el suyo. Nadie más. Hay una situación de favor absoluta. Es una realidad», cuenta. En su visita a ‘Viva la vida’, el vidente ha insistido que tras su encontronazo la joven se enfrentó a los directores cuando no estuvo conforme con un vídeo que se emitió durante el debate de ‘Supervivientes’.