Elsa Ruiz, colaboradora de ‘Sobreviviré’, ha anunciado que deja la televisión para internarse en un centro psiquiátrico por decisión propia. Se retira temporalmente del medio que tanto ama, pues hace muy poco intentó suicidarse por las críticas continuas que recibe en el universo 2.0. Comentarios negativos que le han desbordado hasta sufrir una depresión de la que le está costando mucho salir, tal y como ella misma ha explicado frente a los espectadores. «Seguramente por lo que pongo en las redes habréis notado que no paso por una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y demás pero llevo un tiempo en que la cosa no me mejora«, ha dicho con las emociones a flor de piel en ‘Sobreviviré’, el programa de Nagore Robles.

[/lista_enlaces]

A pesar de que ya se encontraba en manos de expertos, Elsa Ruiz es consciente de que su situación no ha mejorado, por lo que antes de que sea tarde ha querido tomar cartas en el asunto. Será en los próximos días cuando la cómica sea hospitalizada, un gran paso en el que tanto compañeros como familia la apoyan. «Hace dos meses me intenté suicidar tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada y el domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar. Todo esto viene porque desde hace un año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente y debido a la situación vivida este domingo la psiquiatra me sugirió que tenía que ingresarme», continuaba en su duro relato.

Si bien Elsa Ruiz ha intentado retrasar su ‘abandono’ del programa de Nagore Robles, lo cierto es que tras mucho reflexionar ha llegado a la conclusión de que debe descansar y centrarse en sí misma. «He intentado aguantar lo máximo en este programa porque me encanta estar aquí, os quiero muchísimo Nagore, Iván, Pilar, Violeta, Alexia, incluso a Marbel. Voy a dejar ‘Sobreviviré’ porque voy a tener que ingresar en el área psiquiátrica de un hospital, voy a dejar todo lo que hago, las actuaciones, los vídeos y todo. Necesito parar un tiempo, necesito recomponerme», asegura la humorista.

Agradecida por cómo se lo han tomado tanto sus compañeros como su jefa y amiga, Nagore, Elsa Ruiz ya está deseando estar lista para volver con aquellos que tan bien la han tratado estos meses. «Ha sido una decisión muy dolorosa decir me tengo que ir de Sobreviviré, que no me dejen de llamar y me tengo que ir por otras cosas. Es también muy generoso por vuestra parte que si me tengo que ir me dejéis despedirme, porque en otras circunstancias no se me permitió, tengo un amor absoluto por todo el equipo que hay detrás de este programa. Son una familia de verdad, de las que se eligen. Tengo que recomponer mis trozos, buscar algunos, pero uno siempre va a estar aquí con vosotros y espero volver pronto. A la gente que me apoya, muchas gracias por todo», añadía Elsa.

Con el fin de concienciar y normalizar lo que vive, al igual que otros muchos jóvenes en nuestro país, Elsa Ruiz ha gritado al mundo que todos aquellos deben recordar que no están solos. Con esfuerzo aprenderán a trabajar su autoestima, un proceso que les ayudará tremendamente en el día a día. «La salud mental es un problema grave que hay que conseguir tratar. La mayor causa de mortalidad entre los jóvenes es el suicidio. Es horrible. Es algo horrible , yo lo he intentado y no quiero que nadie lo tenga que intentar. Las personas que estén pasando por un proceso de depresión y ansiedad les mando un abrazo y sois personas totalmente válidas. Las voces en la cabeza son horribles, son asquerosas y sois personas totalmente válidas. Citando a una de las personas más grandes de este país: ‘vamos a descansar un poco, porque llevamos un trote¡», ha espetado.

Y, aunque cuenta con grandes apoyos, quien no le ha soltado de la mano en esta batalla ha sido alguien que la tiene muy cerca, Nagore. La vasca la admira y considera que alejarse del medio para superar todos sus miedos es lo mejor que puede hacer. Ambas se han convertido en vitamina para la otra y eso hará muy difícil su ausencia, eso sí, saben que es por un motivo de peso. «Es que te quiero mucho tía. Hoy lo pensaba, soy una tía que se esconde muchísimo, llevo así toda la vida, porque siempre nos escondemos en la risa, soy rápida. Nunca me he escondido contigo, y eso que hemos tenido mañanas muy complicadas aquí para mí. Simplemente por tener tu abrazo, de verte, me ha llenado de fuerza y energía. Te quiero, te admiro. Escucharte, es escuchar la voz de la sensatez, del feminismo, de la lucha, de la valentía… Eres de las mejores cosas que me han pasado en la televisión. Estoy muy orgullosa de ti, que hayas decidido ponerte en manos de profesionales. Es muy responsable y me deja mucho más tranquila. Te vamos a esperar con los brazos abiertos», apunta Nagore.