La serie ‘Alba’ se ha estrenado con muchísimo éxito en Antena 3. Tanto, que ha sido el mejor estreno del canal desde 2019. La ficción, que se trata de una adaptación de la turca ‘Fatmagül’, cuenta una historia que eriza la piel, pero tan real como la vida misma. Se trata de la vida de Alba, una chica completamente normal a la que le cambia de una noche a otra cuando, volviendo a casa de fiesta, un grupo de chicos la viola brutalmente. Desde entonces, Alba tratará de buscar algo tan difícil de encontrar en una sociedad patriarcal: justicia. La joven se defenderá con uñas y dientes hasta el momento en que su vida se caiga por completo: cuando se entere que su novio pudo estar involucrado en ese delito. Con motivo de su estreno, la actriz Elena Rivera, que interpreta a su protagonista, ha concedido una entrevista a SEMANA hablando de la ficción y qué ha supuesto en su vida tras la emisión.

¿Qué es lo que puede ver un espectador cuando se siente frente a la televisión a ver un episodio de ‘Alba’?

Pues creo que algo muy impactante. ‘Alba’ no es una historia más, sino que te remueve mucho. Alba es una chica que sufre una violación múltiple cuando vuelve de fiesta a su casa, y de ahí va a ir el espectador de la mano con ella, tratando de buscar justicia, y viendo si al final es capaz de meter a esos chicos en la cárcel.

¿Y qué crees que tiene Alba, como personaje, de especial?

Lo que más tiene es esa fuerza. Esa valentía de coger las riendas, de ver que le han destrozado la vida, y que aún así tiene esa fuerza para que se haga justicia. A mí lo que más me ha marcado es el hecho de que no se siente avergonzada. Hay momentos que sí, que se puede ver, pero que luego coge las riendas, ve que esto no es normal, y que esta gente tiene que acabar en la cárcel. Y para mí eso ha sido una lección muy grande, la verdad.

¿Crees que el personaje de Alba, al ser una víctima que no se está autocompadeciendo constantemente y no es una víctima al uso, la creen menos?

En la serie se muestra. Aunque no hay que generalizar tampoco, cuando ves que la propia víctima no va de víctima ni de pobrecita, como sociedad pasa que se dice “pues algo habrá hecho, que encima no calla”. También se tiende a tirar de su pasado, a ver cómo se comportaba antes, si era muy fiestera, y aquí en la serie es lo que se intentaba mostrar: que muchas veces tenemos interiorizadas estas cosas. De primeras siempre se cree a las víctimas, pero después se duda o se las señala. Yo como actriz, cuando me he tenido que poner en la piel de Alba y pasar todo este proceso, la verdad es que ha sido muy frustrante y muy duro.

¿Este es el personaje más duro que has hecho en tu carrera?

Pues creo que sí. He hecho otros proyectos que tampoco han sido sencillos, porque siempre me tocan papeles que son complicados, pero este en concreto me toca más. Este ha sido de las pocas veces que me costaba salir del personaje y alguna vez en casa tardaba un poco más en que se me fueran ciertas sensaciones.

‘Alba’ ha sido el mejor estreno de una serie en Antena 3 desde 2019. ¿Cuál crees que es el secreto de la serie para este triunfo en audiencias?

No te lo sé decir. Hay veces que el éxito es muy relativo. Si que es cierto que desde Antena 3 con esta serie, por el tema que trata, creo que ha apostado fuerte, y creo que este tipo de ficción, a cuanta más gente llegue, pues mucho mejor. Al final los actores somos la cara, y cuando hay éxito o hay fracaso, pues siempre somos nosotros, pero en este caso me alegro mucho por el equipo que se involucró en la serie. Hay que aprovechar el momento, que el éxito nunca se sabe… Que hoy en día todo cambia mucho. Lo que ha ocurrido con el estreno ha sido para aplaudir y bienvenido sea todo lo que venga.

El otro triunfo reciente de Antena 3 ha sido ‘Mentiras’, con una temática muy similar. ¿Crees que el éxito de ambas series va ligado a una sociedad más sensibilizada con estos temas?

No lo sé. Quiero creer que sí. Todavía queda mucho por delante, por supuesto, y no solo con ver la serie vamos a cambiar el mundo, pero si poco a poco estas cosas llaman más la atención y de manera casi inconsciente lanzamos a la sociedad un mensaje, ya sea con una serie, una obra de teatro o una película, pues mucho mejor. La fuerza que tiene la cultura y el audiovisual es maravilloso que para también haga pensar, que no solo sea entretener. Yo, con ‘Alba’, en ese sentido lo he palpado. He visto que a la gente sí le ha tocado mucho y se ha puesto a pensar el camino que llevamos con ciertas actitudes.

‘Alba’ es una adaptación de la turca ‘Fatmagül’ pero, ¿en qué se diferencia de la original? ¿Qué tiene ‘Alba’ para aquel espectador que ya haya visto la versión turca?

Pues fíjate que desde el equipo nos recomendaron que no viéramos ‘Fatmagül’ para “no contaminarnos”, porque al final querían llevar ‘Alba’ por otro camino y que volara sola. El punto de partida es el mismo: violación múltiple, un grupo de tres chicos que son amigos, que el novio puede estar involucrado… Pero luego es verdad que se ha adaptado a nuestra manera de ver todo, a nuestra cultura española. Entonces, no tiene nada que ver en cuanto a tramas se refiere. Supongo que ‘Alba’ va por un sitio y ‘Fatmagül’ por otro, porque esta no la he visto. Ya te digo que soy muy obediente (risas).

¿Y cómo te preparas para una escena tan difícil como la de la violación?

Creo que la clave fue la confianza y la comunicación de todo el mundo, tanto con el equipo como con mis compañeros de reparto. Tuvimos que ver qué queríamos contar, la forma, hasta donde… Todo. Lo coreografíamos todo, y lo hacíamos todo pactadísimo. A partir de ahí cada uno se metía psicológicamente en el rol que tenía que interpretar. Y aunque todo el mundo sabía que era una representación, no fue fácil. Terminamos la escena y todos nos quedamos muy tocados. Incluso para el equipo, eso supuso un antes y un después. Todo el mundo sabíamos que eso se tenía que hacer, que se tenía que rodar, pero hasta que no llegó el momento, no fuimos conscientes de lo duro que era. No fue nada fácil, pero por suerte todos teníamos claro cómo se tenía que contar esto y me han ayudado mucho, así que ahí ha quedado el resultado.

En la rueda de prensa comentaste que muchas mujeres que habían pasado por esta situación te habían enviado mensajes. ¿Qué te han dicho sobre la serie?

Me decían que no había sido fácil verlo, pero que les hacía faltar ver algo así para ser conscientes del momento por el que habían pasado. Además, yo también notaba como un sentimiento de culpa o de vergüenza. Muchas chicas me decían que gracias a la serie habían sido capaces de contarlo, ya no te digo de denunciar. Eso al final es un proceso muy complejo en el que tienen que revivir todo otra vez, y es muy duro y entiendo que mucha gente no esté preparada. Pero ya te digo que hay algunas que no eran capaces de contárselo a su círculo y a su familia. Me decían que gracias a la serie habían sido capaces de contarlo, de ver que eran las víctimas, y que habían pasado por una situación que no es normal. Yo, dentro de mi humilde posición, les decía que cada una tiene que llevar su ritmo, por supuesto, pero que eso hay que denunciarlo. Que ellas no son las culpables, y que no están solas. Que hay muchos recursos para tirar para delante.

