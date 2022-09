Al final no ha podido ser. Ana Rosa Quintana no se ha dejado ver este lunes 12 de septiembre en el plató de su programa a pesar de que se trataba de la fecha de su vuelta. Ya no es verano para la cadena, que ha empezado una nueva temporada de ‘El programa de Ana Rosa’. Al frente una vez más ha estado Joaquín Prat y Patricia Pardo. El primero de ellos ha sido el encargado de dar la bienvenida a la 19º temporada de este programa que lleva el nombre no solo de su compañera, también su amiga.

Joaquín Prat manda un mensaje a Ana Rosa Quintana

Joaquín Prat ha sido el encargado de mandarle un mensaje a su amiga, cuya vuelta al trabajo tiene que esperar: «Hoy arranca una apasionante temporada, comienza la 19 temporada con el reto de cada día, de ofrecerles el mejor contenido. Pero lo más importante es que muy pronto van a volver a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre a este programa. Aquí te esperamos, Anita», declaraba el presentador al comienzo del programa de este lunes.

Ana Rosa Quintana no ha podido volver porque continúa recuperándose de sus problemas de salud. Aún así, se pensaba que este lunes sería el día de su vuelta, ya que una reportera desvelaba por error que así podía ser. Este pasado viernes, una señora decía a las cámaras que adoraba a Ana Rosa, una reacción muy bonita a la que la reportera respondía diciendo cuál es su fecha de regreso, asegurando que podía verla a partir de este lunes, algo que finalmente no ha pasado.

Volvió hace unos días a Madrid tras sus vacaciones de verano

De hecho, la presentadora de televisión volvía hace unas semanas a Madrid para retomar su vida y también su trabajo tras unas merecidas vacaciones. La idea era ultimar los detalles que le pongan de nuevo en la senda de la rutina de antes de tener que batallar contra el cáncer de mama que le ha mantenido 10 meses alejada de los focos y su programa. La presentadora ya tiene en mente su regreso a ‘El programa de Ana Rosa’ y aunque no tiene aún fecha en firme fijada en el calendario, la estimación que maneja la presentadora es ocupar su silla a mediados del mes de septiembre, pero no se sabe aún el día.

10 meses fuera de la televisión

Fue el pasado mes de noviembre cuando Ana Rosa Quintana desvelaba en el plató de su programa que llegaba el momento de apartarse de la televisión por un tiempo para centrarse en ella y el cáncer de mama que padecía. «Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz», explicaba rotunda y con fuerzas para superar esta etapa.