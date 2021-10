Lee Jung-Jae solo tiene seis publicaciones en sus redes sociales, sin embargo, sus seguidores no dejan de crecer. No sigue a nadie, pero en un tiempo récord ha alcanzado más de dos millones de followers. Este detalle solo demuestra el éxito que le está acompañando gracias a su papel en la serie más vista de Netflix, El Juego del Calamar. Una auténtica obra maestra que mantiene enganchados a cada vez más espectadores, pero ¿quién es el protagonista del bombazo de la plataforma digital? Tiene 48 años y una carrera muy dispar, ya que para él todo comenzó cuando ejercía de camarero en una cafetería. Un cazatalentos le vio oportunidades como modelo y de ahí dio el salto a la interpretación, aunque por entonces jamás imaginó el tsunami que llegaría a su vida.

Después de dos años en las pasarelas, aceptó participar en un proyecto audiovisual llamado ‘Dinosaur teacher’ en el año 1993. Un trabajo desde el que no ha dejado de crecer a nivel profesional desempeñando papeles en films como ‘Hunt’ o The Housemaid’. Eso sí, él, a diferencia del personaje que interpreta, no pone todos los huevos en la misma cesta. Lee Jung-Jae también ha probado suerte en el mundo empresarial, en concreto, en la restauración, en el sector inmobiliario y en el entretenimiento. El actor es propietario de una cadena de restaurantes de lujo, locales que han hecho un guiño a una de sus películas más exitosas, «II Mare». Además, tiene un negocio de desarrollo inmobiliario en el que ha demostrado su talento como interiorista tras estudiar en una escuela de arte y, por otro lado, posee un sello de entretenimiento junto a otro compañero de profesión, Jung Woo-sung.

Lee tiene unas dotes interpretativas innegables y, buena prueba de ello, que con 21 años obtuviera un premio al mejor actor revelación en las tres ceremonias de premios más prestigiosas de Corea del Sur. El actor creció en una familia muy acomodada de Seúl y ahora promete convertirse en una de las estrellas más consagradas de su país. Este intérprete resulta entrañable para gran parte del público de ‘El juego del calamar’, una serie norcoreana de la que todo el mundo habla desde que se estrenara el pasado 17 de septiembre. Aunque él y otros actores forman parte de un terrorífico concurso, lo cierto es que mantiene en vilo a todos desde principio a fin.

En el plano personal él procura que trasciendan muy pocos datos de con quién comparte su vida amorosa. Según ha revelado ‘The Korea Times’ ha comenzado una relación con una mujer muy bien posicionada económicamente y esta no es otra que Lim Se-ryung, hija del presidente de la empresa coreana, Daesang Group.