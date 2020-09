Todo el mundo ha opinado sobre la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria, y ahora también lo ha hecho Pablo Motos, que ha lanzado un tremendo zasca al torero, en el inicio de la nueva temporada de su programa.

«Hay muchos fenómenos paranormales en la nueva normalidad». Este ha sido el título del monólogo que ha interpretado Pablo Motos en el inicio de la nueva temporada de ‘El Hormiguero’ cuando cumple 15 años de programa. Después de vivir un verano de lo más atípico, el presentador de televisión ha querido repasar algunos datos sobre cómo está siendo la ya tan comentado «nueva normalidad».

El presentador de televisión ha repasado toda la actualidad de nuestro país, desde la obligación de llevar mascarillas en nuestro día a día y lo que ha supuesto incluir este complemento en nuestras vidas, el destino del Rey Juan Carlos y la nueva cara de Kiko Matamoros tras su operación de estética.

Pero no ha sido el único tema que ha tratado Pablo Motos. La relación entre Enrique Ponce y Ana Soria ha ocupado numerosos titulares en los medios de comunicación, y el presentador de televisión no lo ha dejado de lado en su monólogo. Al hablar de que muchos han usado la pandemia para evitar visitar a sus suegros o suegras, Pablo ha dicho: «Cariño, tenemos que ir a ver a mi madre… No, es que tu madre es de riesgo…», empezaba diciendo, a lo que Pablo contestaba: «A ver Enrique Ponce, que mi madre tiene tu edad…», contestaba como zasca a la relación del torero con la joven Ana Soria, que cumplía hace apenas unos días 22 años.

La relación de Enrique y Ana, de lo más comentado durante el verano

Enrique Ponce y Ana Soria han sido los protagonistas de la actualidad este verano después de que confirmaran su relación. Mucho se ha comentado sobre las vacaciones que han pasado juntos, así como de las imágenes que han protagonizado durante todo el verano a bordo de varios barcos en alta mar.

La pareja ha tenido que lidiar, además, con las críticas que han recibido por la diferencia de edad que hay entre ellos. De hecho, han sido muchos los memes los que se han hecho público tratando esta diferencia de edad entre ellos. Eso sí, ellos siguen gritando a los cuatro vientos su amor, a la espera de seguir dando pasos juntos.

Tamara Falcó, la primera invitada a ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó se ha estrenado en ‘El Hormiguero’. Un trabajo que ha asumido con mucha ilusión. Y con muchos nervios también. «Estoy aún que no me lo puedo creer, pero que me hayáis invitado como tertuliana», admitía. La hija de Isabel Preysler no solo se sentará cada semana en la mesa de debate junto a Nuria Roca y Juan del Val en el programa de Pablo Motos. También trabajará como jurado de ‘El Desafío’, el nuevo concurso de Antena 3.