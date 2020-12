El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha confirmado que su relación con la colaboradora de ‘Sálvame’ terminó hace dos semanas.

Efrén Reyero se ha convertido en el nuevo concursante de la segunda edición de ‘La Casa Fuerte’. El que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ entra dispuesto a todo e inicios antes de iniciar su aventura ha sorprendido a Jorge Javier Vázquez y al resto de colaboradores anunciando que había roto su relación con Marta López.

‘La Casa Fuerte’ es el primer reality en el que Efrén Reyero participa a pesar de ser uno de los rostros más longevos de la cadena. Al anunciar su participación, el primer tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha desvelado que su relación con Marta López se rompió hace dos semanas. Aunque no ha querido entrar en detalles, lo cierto es que ha reconocido que la colaboradora de ‘Sálvame’ se estaría enterando en directo de su participación puesto que había guardado el secreto.

Pero el fichaje de Efrén Reyero no es mera casualidad. En plena polémica por las continuas discusiones entre Chabelita Pantoja y Asraf Beno, un fantasma del pasado de la hija de Isabel Pantoja entra en acción. Hace unos meses, mientras que los dos tortolitos estaban juntos, el ya exnovio de Marta López confiesa que estuvo una noche de fiesta con la joven: «Nos lo pasamos bien. Hubo buen rollo, yo notaba que le gustaba a ella. Gana mucho más en las distancias cortas que cuando la ves en televisión». A pesar de que el joven quería quitarle hierro al asunto, lo cierto es que el plantel de colaboradores comenzaron a opinar por lo bajini y sacaron a la relación que entre la interprete de «Ahora estoy mejor» y Reyero se habían dado besos.

Crónica de una ruptura anunciada

Marta López y Efrén no estaban pasando por su mejor momento, tal y como publicó SEMANA en exclusiva hace unas semanas. En concreto, según contó su entorno a esta revista, la pareja protagonizaba continuas discusiones centradas en los celos de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. A pesar de las continuas muestras de amor y románticas declaraciones a través de las redes sociales, lo cierto es que su relación no era tan idílica como parecía. Además de la confianza del uno hacia el otro, lo cierto es que la distancia también hacía mella en el noviazgo.

Hace unos meses, era Kiko Hernández quien aconsejaba a su amiga del alma, Marta López, que rompiera su relación con Efrén puesto que tan solo estaba con ella para ganar fama y así poder concursar en ‘Supervivientes’. «Llevas muy poco tiempo de relación. Yo no me la jugaría a todo porque luego te puedes quedar con la cara más roja que una hoguera», decía el colaborador completamente convencido. Algo que la colaboradora nunca creyó y que el polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’ tuvo que confirmarle.

«No es ninguna mentira que quiera tele, no busco una relación con Marta por venir a la tele. He tenido relaciones con gente importante y no lo he contado», aseveraba. De la misma forma, Efrén ha reconocido que estaba contento con la repercusión que estaba teniendo para tener así una oportunidad de ir al programa de aventuras de Telecinco, aunque insistía en que no se lo habían ofrecido. No obstante, si le pusieran en la tesitura de ir al concurso o seguir con su chica, Efrén es muy claro: «Ahora elegiría estar con ella y no ir a ‘Supervivientes’, ya puedo ir otro año». Asimismo, el polígrafo confirmaba que Efrén no había coqueteado con otras mujeres mientras que estaba con Marta, al contrario de lo que se ha ido comentado a lo largo de la semana en ‘Sálvame’.

La sombra del montaje también estuvo en el aire, aunque las deliberaciones de Conchita demostraron que su relación era verdadera. Desde entonces, compartieron buenos momentos y protagonizaron románticas veladas de las que quisieron hacer partícipes a sus seguidores. Aunque finalmente, el amor se les rompió de tanto usarlo.