Eduardo Navarrete es uno de los seis concursantes que han regresado a ‘Maestros de la costura’. Aunque el diseñador no ganó en su edición, la primera, sus diseños han llegado a la Madrid Fashion Week, la primera vez en 2019, con Pepa Charro, La Terremoto de Alcorcón, como su musa. Más tarde, también en la Madrid Fashion Week, presentó en el Florida Retiro la colección Teatro Chino, inspirada en Manolita Chen con un desfile que contó con la participación de Blanca Romero y Yolanda Ramos, quien ejerció de maestra de ceremonias. El último desfile para él también fue muy especial, ya que lo desarrolló junto a sus compañeros de MasterChef Celebrity, celebrado el mismo día en el que se emitía la final del programa. Verónica Forqué, Miki Nadal, Belén López, Arkano, Terelu Campos y Vanesa Romero no se quisieron perder Supermercados Navarrete. Ahora, el alicantino regresa a ‘Maestros de la costura’ y lo ha hecho pisando fuerte y enfrentándose a Lorenzo Caprile.

Eduardo Navarrete y Lorenzo Caprile se han reencontrado y no han faltado los zascas

Uno de los reencuentros más esperados era el de Eduardo Navarrete con Lorenzo Caprile, con quien vivió momentos muy tensos durante la primera edición del programa. Aunque el alicantino ha asegurado en más de una ocasión que se iba a contener y que se iba a morder la lengua, en algún que otro instante no ha podido evitar responderle. Durante la prueba de equipos, en el que han tenido que recrear un traje nada más y nada menos que Balenciaga, Eduardo Navarrete y Lorenzo Caprile han protagonizado algún que otro momento tenso.

El modisto ha tenido algún que otro desliz a la hora de reinterpretar el traje con sus compañeros, por lo que se ha llevado una regañina de Caprile. A Eduardo Navarrete no le ha sentado nada bien la regañina del jurado. Y es que tuvo un intento de cortar piezas que, de haberlo hecho, hubiese destrozado todo el trabajo realizado. Un error garrafal que Lorenzo no ha perdonado a Navarrete, que estuvo en una edición anterior. Para los actuales miembros del jurado, lo más importante es que no se repitan fallos del pasado o que se les note la evolución y profesionalidad.

El modisto le reprende a Navarrete y este se muestra descontento

«¿Qué te ha pasado con la tijera?», le ha espetado a bocajarro Caprile. «Pues que quien tiene boca se equivoca, ¿o usted nunca se ha equivocado?», respondió él, mitad en broma, mitad en serio. «El que tiene mano también se equivoca, ¿tú nunca te has equivocado? Pues yo hoy casi que me he equivocado«, aseguraba. El diseñador calificaba el trabajo de su equipo «de traje de sirena a traje de escabeche… Porque tú coser, poco, Eduardo», le espetaba. Unas palabras que no sentaban nada bien al modisto.

La cosa no ha seguido así, ya que poco después seguían con el rifirrafe. «Navarrete», le decía Caprile en tono de llamada de atención para que se pusiera las pilas y diera lo mejor de sí en la prueba. El joven, siguiendo la rima con su nombre, le ha respondido con sentido del humor: «Caga y vete«. Sin embargo, esta respuesta no le ha hecho ni pizca de gracia a Lorenzo Caprile.

Además, a lo largo del programa, Lorenzo ha querido hablar del nuevo «Eduardo». «¿Sabéis por qué no es el mismo?», preguntaba al resto de miembros del jurado. «Pues porque conoce la industria, lo que es una pequeña empresa, lo que es vender… ya sabe lo que es la vida real». Pero este no ha sido el único momentazo que hemos vivido, ya que la entrada de Navarrete ya ha estado marcada por la polémica.

El zasca de MJ al exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’

Su entrada ha supuesto un auténtico revuelo. Tanto para sus compañeros como para los internautas, que desde sus casas, no veían con buenos ojos la entrada del alicantino, ya que tiene varias colecciones a sus espaldas y su nombre suena con fuerza en el mundo de la moda. Sin embargo, tal y como hemos dicho anteriormente, su entrada no ha sido polémica únicamente en los hogares españoles, también en el programa. Y es que nada más al comienzo hemos vivido un tenso momento con MJ, una de las nuevas incorporaciones a ‘Maestros de la costura’ y que se da a conocer como ‘la princesa de Albacete’.

Y es que nada más ver a MJ ha querido compararla con la cantante Bad Gyal: “anda, lo que no esperaba yo era conocer a la Bad Gyal esta noche”, ha dicho con total seguridad. Sin embargo, esta broma no le ha sentado nada bien a MJ que ha querido pararle los pies con un zasca: «Escucha, escucha, que no soy la Bad Gyal aunque la quiero mucho, soy la ‘Hood Princess’, ¿eh?”. Con esta respuesta, la concursante de Albacete ha querido dejar claro quien es ella y que no es necesario que se la compare con nadie. Sin lugar a dudas, una mujer de armas tomar. ¡Esta edición promete y mucho!