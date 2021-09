Los concursantes de ‘Secret Story’ han puesto sobre la mesa la ausencia del humorista dentro de la casa, así como a la hora de realizar las tareas del hogar.

Se van a cumplir tres días desde que ‘Secret Story’ diera el pistoletazo de salida y ya comienzan a aparecer los estragos de la convivencia. A pesar de que las primeras horas hemos podido ver a todos los concursantes del reality haciendo todo lo posible por conocerse, lo cierto es que la limpieza ha provocado que comiencen a aparecer las primeras estrategias y los malos rollos. A la espera de que llegue la última hora con Jordi González, los habitantes de la casa más vigilada de la televisión se han puesto de acuerdo en señalar a Edmundo ‘Bigote’ Arrocet como el único que no está cumpliendo con las normas de la casa.

Durante la noche del sábado, la gran mayoría de los concursantes de ‘Secret Story’ se reunían en el salón de la casa para hablar sobre cómo estaban viviendo las primeras horas del concurso y no dudaron en poner sobre la mesa algunos problemas que se estaban encontrando a la hora de realizar las tareas de la casa. Era Jesús, de los Gemeliers, quien se mostraba más crítico al momento de explicar que había encontrado espacios sucios en la casa, a pesar de que se había dicho por activa y por pasiva que había que cumplir con las reglas de la convivencia. En ese momento, el cantante insistía en señalar a Edmundo ‘Bigote’ Arrocet como uno de los concursantes que menos estaba haciendo por el bien de la casa.

«Vamos a habla con este señor para decirle que no está haciendo nada, ni pruebas, ni tareas, no está cocinando, no está limpiando… Me da mucha pena porque no le conozco, estoy tratando de conocerlo, no le he visto hacer nada», expresaba el joven. El que fuera concursante de ‘La Voz Kids’ insistía en que cuando llegue la hora de nominar todos tendrán que justificar sus puntos en base a las tareas del hogar: «Voy a llegar a la gala y voy a decir: ‘Edmundo, 3 puntazos‘. Me sabe fatal, pero es lo que hay», decía.

Ante estas palabras, su hermano, Daniel, así como Lucía Pariente, no dudaban en aplaudir sus palabras. Además, dejaron claro que el joven hacía bien en no tener miedo de exponer el problema de forma pública. «El mal ambiente ya se ha creado», aseguraba Miguel Frigenti. «A mí me da igual, aquí conviene callarse y no exponerlo y así no salir nominado«, admitía Lucía Pariente. El resto de concursantes también han sacado a relucir la ausencia del humorista dentro de la casa más vigilada de la televisión.

La actitud del ex de María Teresa Campos también ha sido criticada por algunos de los espectadores del 24 horas del reality a través de las redes sociales. «Qué rabia me va a dar que esta noche se vaya a centrar en Edmundo y hagan creer que es el protagonista de la edición», «Lleva durmiendo desde el jueves por la noche», «Ahora está dando pena para que no le nominen», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Así habla Edmundo de María Teresa Campos dentro de ‘Secret Story’

En su faraónica entrada, Edmundo Arrocet su versión de los hecho de su ruptura con María Teresa Campos. En concreto, el humorista aseguraba que todo lo que se habían dedicado a contar la veterana comunicadora y sus hijas no correspondía a la verdad y admitía que la relación tenía que llegar a su fin. Este sábado, durante el ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez revelaba que el chileno había vuelto a hablar de la presentadora y había especificado que volvió con esta por pena.

Unas afirmaciones que provocaban la ira de Carmen Borrego, quien no dudaba en atacar al que fuera pareja de su madre: «Estar con una persona por pena es ser muy desgraciado. Esta familia ha respetado a Edmundo como no se merece que se le respete. Parece mentira la poca vergüenza que tienes, ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano? Le miro y siento asco. Esa es la realidad. ¿Es necesario después de dos años llegar a un concurso y decir estas cosas? Yo pensaba que era un señor, pero ya me he dado cuenta que no lo es»