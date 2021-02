La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa que siguió enamorada de Julián Muñoz mucho tiempo después «de que me abandonara».

La guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está despertando a viejos fantasmas del pasado. Así, este sábado una de las mayores enemigas de la tonadillera, Mayte Zaldívar, se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hablar abiertamente de sus antiguos recuerdos desde que la cantante se cruzara en la vida de Julián Muñoz. En medio de sus declaraciones, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha lanzado un lapidario dardo envenenado a la madre del DJ.

Mayte Zaldívar ha reconocido que no le guarda rencor a su exmarido e insiste en que se han visto en varias ocasiones aunque hacen vida por separado. «Él es el padre de mis hijas pero no hay nada más. Cenamos juntos en Nochebuena, y le noté muy escacharrado», desvelaba. La invitada del programa de Telecinco tiene claro que la llegada de Isabel Pantoja a Marbella supuso un antes y un después en su vida. «Es lo peor que me ha pasado en la vida, antes y después de entrar en ella. Es la rama que ha traído todas esas ramificaciones en mi vida. Desconozco si es gafe, pero a mí no me ha traído muy buena suerte«, comenzaba a explicar.

Mayte Zaldívar ha reconocido que no fue agradable ver a Kiko Rivera sentarse en ‘Cantora: la herencia envenenada’ para destripar todos los detalles más oscuros de la tonadillera. Aunque ha dejado claro que años atrás ella vaticinó todo lo que iba a ocurrir. «Hay pocas cosas que me sorprenden peor me pareció duro el relato que hace. La parte que yo conozco de Isabel Pantoja sí. Si no eres buena madre ni buena abuela tampoco eres buena persona«, sentenciaba.

La dura acusación de Mayte Zaldívar a Pantoja

Tras esto, la exmujer de Julián Muñoz no ha dudado en acusar a la interprete de «Marinero de luces»: «No puedo decir que me robó a mi marido, pero sí que me robó mi vida y a mi familia«. Echando la vista atrás, Maite Zaldívar ha indicado que comenzó a percatarse de que ocurría algo entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz a raíz de una cena a la que asistió y comenzó a observa una risa tonta por parte de ambos. Fue entonces cuando se percató que la relación entre ambos había comenzado tiempo atrás, algo que le confirmaron meses después el círculo más cercano del exalcalde de Marbella. «Vi una risa tonta, un ronroneo y no me pareció normal que lo hiciera con la mujer (ella misma) al lado. Ya en esa cena llevaban liados un tiempo. Yo no sabía que la cornuda era la última en enterarse hasta que me pasó«, cuenta.

Sobre su paso por la cárcel, Mayte Zaldívar reconocía que su exmarido le pidió perdón por todo lo que le estaba haciendo pasar y la invitada insiste en que acumuló mucha rabia mientras que venía que la tonadillera no visitaba a la que fuera su pareja en prisión. Mayte Zaldívar confiesa que siguió enamorada de Julián Muñoz mucho tiempo después «de que me abandonara» y reconoce que nunca tuvo queja de él cuando estaban casados. Al respecto a esto, la exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta que la tonadillera y el de Marbella «llegaron a acusarme de que lo que tenía eran celos de ella, porque me había quitado económicamente algo… No, yo siempre lo hice porque había roto una familia. Disfrutó haciéndome daño».