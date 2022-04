Mediaset España es la casa de los realities por excelencia, y por ello, es raro que cualquier personaje conocido que quiera participar en uno no recurra a ellos. El grupo de comunicación de Paolo Vasile sigue buscando nuevos programas, y entre ellos se encuentra el reality en el que participará muy pronto la influencer Dulceida. Y no, no se trata de ‘Supervivientes‘, ‘GH VIP‘ ni nada por el estilo. La catalana contará con un reality protagonizado por ella misma.

Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Mediaset se encuentra trabajando en un nuevo programa que lleva por título ‘Dulceida al desnudo’, y que se trataría de un docureality en el que seguiríamos a la joven, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, en sus quehaceres diarios. Además, a través del programa descubriríamos la verdadera personalidad de la influencer, a quien todo el mundo conoce a través de las redes sociales.

Los otros documentales y realities de Telecinco

Este reality seguiría la estela de varios en los que Mediaset ha participado, como el reciente ‘El principito es Omar Montes‘, en el que descubríamos un poco la vida de la expareja de Isa Pantoja, y sus familiares hablaban de él. Otro ejemplo puede ser el de ‘Las Campos’, en el que se podía ver la vida que llevaba la presentadora María Teresa Campos y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos.

Por otro lado, este docurreality se une al documental que emitirá próximamente Telecinco con Rocío Carrasco. Se trata de ‘En el nombre de Rocío’, en el que la hija de Rocío Jurado hablará de su familia materna tras ocurrir la muerte de su madre. Fue a partir de entonces cuando se iniciaron los problemas, a raíz de la herencia. Pero no solo esto, sino que hablará también de la relación que la cantante mantenía con el torero José Ortega Cano.

