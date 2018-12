Diego Matamoros y su mujer, nuevos concursantes de GH Dúo

Telecinco calienta motores para presentar su nuevo reality: GH Dúo. Ya empiezan a perfilarse las primeras incorporaciones a este programa que contará con la participación de parejas de famosos y que arrancará en enero de 2019. Diego Matamoros y su mujer, Estela Grande, han sido los últimos nombres que se han dado a conocer. Una información que avanza el portal Yotele.

Diego regresa a televisión

El hijo de Kiko Matamoros y su esposa habrían cerrado las negociaciones para participar en el reality. Recientemente este se sentaba en el plató de Sábado Deluxe donde se sometió al polígrafo. Además, protagonizó un tenso rifirrafe con su padre durante una conexión en directo.

Una familia mediática

Se sumarían así a otros miembros de la familia que han participado en Gran Hermano. Laura Matamoros, hermana de Diego, y su hermanastro, Javier Tudela, entraron también en la casa.

Makoke, la última en abandonar Guadalix

Mientras que Makoke, expareja de Kiko Matamoros, formó parte de esta última edición de GH VIP.

Kiko Rivera e Irene Rosales, confirmados

Tras la final del programa, celebrada el pasado jueves, los seguidores del reality cuentan los días para una renovada versión del formato en la que veremos las 24 horas del día a distintas parejas de famosos. Kiko Rivera e Irene Rosales han sido los primeros en confirmarse.

“Lo que más miedo me da es un poco todo. Es una exposición 24 horas, nunca lo he hecho, no sé como me va a repercutir fuera”, afirmaba recientemente Irene Rosales. “El separarme de mis hijas también, pero bueno, es una aventura bonita y la tengo que hacer”, añadía.

Nuevos nombres de candidatos a entrar en la casa

Otra de las parejas que se ha estado barajando recientemente es la formada por los padres de Alba Carrillo. SEMANA informaba que estaban negociando su entrada en el programa, pero que por el momento no habían cerrado un acuerdo.

Los presentadores estrella

El concurso estará conducido por Jorge Javier Vázquez y Jordi González. Para este último supone una vuelta a la televisión después de un tiempo de descanso.

Las ausencias

En esta ocasión no participarán como presentadoras ni Sandra Barneda ni Lara Álvarez.

