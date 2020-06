Kiko Hernández ha revelado en ‘Sálvame’ uno de sus pecadillos del pasado… Un feo gesto que tuvo con Belén Esteban cuando ésta le hizo un costoso regalo. En 2018, la ‘Princesa del pueblo’ participaba en ‘GH VIP’. Su compañero fue el encargado de defenderla en los platós de Telecinco. Al salir de la casa de Guadalix de la Sierra, la ex de Jesulín agradecía su actitud agasajándolo con un reloj valorado «entre 3.000 y 6.000 euros».

El colaborador relataba así cuán generosa había sido Belén. «Me regaló un reloj precioso». El caso es que Kiko tiene la costumbre de averiguar cuánto valen las cosas que le obsequian. «Cuando me hacen un regalo veo lo que cuesta», confesaba.

Kiko: «No quiero tener cosas de valor»

Al escuchar el relato de Kiko, Jorge Javier Vázquez ha enviado inmediatamente un mensaje de audio a Belén. «Me acabo de enterar de que a Kiko, cuando entraste en ‘Gran Hermano’ le regalaste un reloj valorado en 6.000 euros. Que si se te ha olvidado algo…», bromeaba. «Kiko está contando que el reloj que le regalaste lo cambió».

El tertuliano continuaba contando qué hizo con el lujoso reloj que le había regalado Belén. Su intención era devolver el regalo y quedarse con el dinero, porque el detalle «me pilla en una época en la que prefiero tener efectivo». Y es que no desea acumular cosas demasiado costosas en su domicilio. «No quiero tener cosas de valor en casa por si me roban. Además, los relojes no puedes guardarlos en una caja de banco. Se estropean porque son maquinarias que tienes que estar moviendo».

«Voy a un sitio de la banderita verde, a El Corte Inglés. Voy a la marca y solo está en Nuevos Ministerios. Pregunto: ¿Me pueden cambiar esto? Y me dicen: ‘No podemos porque ha cambiado la fecha. Y entonces ya me lo quedé. Dije: un detalle de Belén para mí».

«Cuando Belén se entere se va a llevar un sofocón»

«Cuando Belén se entere de esto se va a llevar un sofocón. Se va a enfadar», apostillaba Jorge Javier. «Ella ya lo sabe», le aclaraba Kiko. El presentador quiso saber qué había hecho finalmente con el reloj: «¿Lo has regalado o lo has dado?». Pero no: para alegría de Belén Esteban, aún sigue en su poder.

La anécdota que ha contado Kiko ha provocado tantas risas entre él y Jorge Javier que el madrileño ha contado otra anécdota, también relacionada con un carísimo reloj. Alguien cuya identidad no ha querido revelar tuvo un detallazo con él y con el de Badalona. «Me llegan un día y me dicen: ‘Tengo un detalle contigo’. Me dan un reloj. Digo: ‘Qué bonito’. Me voy a quedar con el azul y le doy a Jorge Javier el marrón. Un día estoy en Nueva York y veo el reloj en un escaparate. Veo que cuesta 13.000 y pico dólares, unos 12.000 euros, y le digo a Jorge: ‘¿Sabes cuánto cuesta el reloj que nos han regalado? Y me dijo: Se lo he regalado a mi sobrino», contaba, con lágrimas en los ojos. Jorge Javier, entre carcajadas, continuaba con el cachondeo: «Voy a llamarle ahora».