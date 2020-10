La pareja comenzó un romance tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Pero, ¿es real? Al parecer, la relación de Tom Brusse y Sandra es un montaje

Cuando están a punto de verse las caras en un plató los protagonistas de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, Tom Brusse, Sandra y Melyssa Pinto, se descubre que el nuevo romance del francés y su tentadora es falso. Al parecer, es todo un montaje. Ya iban avisando en algunos platós de televisión de que su relación no era verdadera y, ahora, descubrimos que él ya se habría visto con otra mujer desde que abandonara República Dominicana y comenzara su relación con la catalana. Y es que tenemos la imagen que demuestra que Tom Brusse y Samira, con la que se le ha relacionado en los últimos días, efectivamente han mantenido una cita sin Sandra como testigo.

¿Han mantenido una relación Tom Brusse y Sandra?

Fue Amor Romeira quien desveló en ‘Sábado Deluxe’ que Tom Brusse podría haber sido desleal a Sandra Pica con una mujer muy famosa. “Las fechas del noviazgo de Tom con Sandra cuadran con el tonteo de él con otras chicas”, comenzó diciendo la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. Y posteriormente añadió que el que fuera novio de Melyssa Pinto “ha estado en una tetería con muchas chicas”.

Y es que según Amor, “hay otra chica que suele venir a ‘Sábado Deluxe’ que va contando por Madrid que se ha liado con Tom”. Tras soltar el bombazo, le espetó lo siguiente: «No es amiga mía, es Samira y va contando por Madrid que se ha liado con Tom. Han quedado para comer”», aseguraba en el plató. SEMANA ha tenido acceso a la fotografía que confirma que efectivamente Samira y Tom Brusse habrían tenido una cita cuando él ya mantenía una relación con Sandra.

Por su parte, Samira ha querido quitarle hierro al asunto y este lunes estuvo en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ donde habló de cuál es su verdadera relación con Tom Brusse. Ha querido desmentir que entre ellos hay algo con las siguientes palabras: «Que unas personas se lleven bien y salgan a cenar… por eso no tiene que pasar algo entre ellas. Yo no me he liado con él, es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada», confesaba en el plató.

Aunque es cierto que no desmiente que se hayan visto, tampoco puede porque hay imágenes que lo demuestran. «El sábado estuve con él, pero luego llegó Sandra y me la presentó. Dio la casualidad de que coincidimos en el mismo restaurante, pero ya está», asegura. Aún así, cuando le han preguntado por infidelidades no ha querido ni confirmar ni desmentir si Tom sería capaz: «Yo no sé de infidelidades y no voy a meterme en camisas de once varas porque no sé lo que hace. No voy a poner las manos en el fuego porque no lo sé». ¿Qué hay de verdad en todo esto?