Tras su vuelta a la realidad, la hija de la tonadillera ha desvelado que no es capaz de localizar a su madre y ha pedido ayuda.

Asraf Beno y Chabelita Pantoja se han quedado a las puertas de la gran final de ‘La casa fuerte’. A su salida del concurso, los dos tortolitos se han podido poner al día de todo lo que ha ocurrido en el exterior. En especial, la hija de la tonadillera que por fin ha podido ver con sus propios ojos qué ha ocurrido en la guerra entre su madre y Kiko Rivera. Una vez de vuelta en la realidad, la joven ha confesado que ha podido hablar con su hermano y ha lanzado una desgarrador mensaje al no poder localizar a la artista.

Chabelita Pantoja ha querido ser muy clara con Jorge Javier Vázquez y ha reconocido que ha podido hablar con su hermano, Kiko Rivera, algo que ya destapó Irene Rosales en ‘Viva la vida’ el pasado sábado. Sin embargo, los colaboradores de ‘La casa fuerte’ se quedaban desencajados después de escuchar la súplica de la hija de Isabel Pantoja al no poder haber hablado con ella.

«He intentado ponerme en contacto con mi madre… Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella«, decía con cierto tono de tristeza. Pasados unos minutos y con el ambiente más tranquilo, Jorge Javier Vázquez intentaba bromear sobre el asunto: «Si alguien ha encontrado el móvil de Isabel Pantoja que se lo devuelva, está en Cantora». «Suponemos que está en Cantora«, bromeaba la joven para seguir al presentador.

De la misma forma, la interprete de «Ahora estoy mejor» ha reconocido que también ha tenido tiempo para ver la primera entrega de ‘Cantora: la herencia envenenada’, en donde Kiko Rivera hizo las confesiones más desgarradoras sobre su madre. Tras ver el programa, Chabelita reconoce que le produjo «dolor» escuchar todas y cada una de las informaciones que se vertieron.

Los planes de Navidad de Chabelita y Asraf

Chabelita Pantoja quiere ponerse en contacto cuanto antes con su madre dadas las fechas tan señaladas que se acercan. Sin embargo, parece que este año no pasará las Navidades con ella dado los ánimos que hay en la familia. «Como está la situación, mi madre no la va a celebrar. Creo que no lo va a celebrar. Yo lo haré en casa con Asraf y el niño. Me encantaría estar con mi hermano pero él estará con la familia de Irene y más con lo que ha pasado», aseveraba la joven.

De la misma forma, Chabelita Pantoja ha insistido que está mejor fuera que dentro del concurso dado toda la guerra familiar que se ha perdido. Sin embargo, estos días que han estado fuera del programa no han sido muy fáciles para Asraf, quien no ha dudado en investigar acerca de todo lo que se ha dicho sobre él en los diferentes programas de Mediaset. «Lo he pasado muy mal dentro y creía que se vería, la gente ha visto otra cosa. Me ha servido de algo estar dentro y escuchar lo que se ha dicho de mí», explicaba el modelo.

Por otro lado, Asraf Beno también ha podido ver todas las declaraciones que ha hecho Ana Rosa Quintana sobre él y su concurso en las que le tachaba de ser un «machista» y que recomendaría a Chabelita que pusiera fin a la relación. Estas palabras no sentaban nada bien al marroquí: «Que aprenda a elegir ella primero, no me parece justo. No sabe de lo que habla, a mí no me parece que sea machista». La hija de Isabel Pantoja también ha sido muy clara y ha pedido que la gente que de verdad le quiere lo que tiene que hacer es darle consejos para ver cómo puede avanzar su relación y no criticar porque «es lo fácil».