A principios del presente año (el pasado mes de febrero), Victoria Abril desató una gran polémica al presentarse a la presentación de los Premios Feroz con un discurso negacionista sobre la pandemia del coronavirus. La actriz, que recibiría un galardón en la gala de entrega, dejaba a todos boquiabiertos. «Esto no es el covid, es un coronacirco. Basta de esta farsa«, decía. «La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no?«, continuaba diciendo en un discurso similar al que ha defendido Miguel Bosé.

Pidió disculpas tras sus polémicas palabras a favor del nagacionismo

Entonces, la intérprete se quejaba de que en Francia, donde vive, las restricciones son especialmente duras: «No vamos a un restaurante, a una exposición, a bailar… No podemos reunirnos desde hace un año. Tengo ganas de hablar», señalaba. «Primero vino la variante inglesa, luego la brasileña, ahora la sudafricana… ¡Cómo puede ser que tengas que ver a tu madre a tres metros sin poder abrazarla! ¡O que tu hijo no vaya a verte por miedo! Y yo ya tomo prevención. Nunca he cogido una gripe!», se quejaba.

Ante el aluvión de críticas recibidas no le quedó más remedio que pedir disculpas por sus palabras en la entrega de los galardones, semanas más tarde. «Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí todas las vidas cuentan. Creedme por favor», aclaraba.