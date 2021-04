La ex de Carlos el Yoyas le ha dedicado unas emotivas palabras: «Me reconozco en ti».

Fayna Bethencourt ha enviado un mensaje de apoyo a Rocío Carrasco, cuyo testimonio sobre los supuestos malos tratos que ha recibido por parte Antonio David Flores y de su hija Rocío Flores la han emocionado hasta el punto de sentirse identificada con ella.

«He llorado contigo desde el salón de mi casa», ha contado la canaria. «Te recuerdo hace 20 años. Coincidimos una vez. Guardé un recuerdo muy bonito de ti. Básicamente, nunca he dudado de ti porque un animal herido reconoce a otro animal herido. En tus palabras y en tu relato solo reconozco la verdad. En base a esto me gustaría decir que me he sentido muy frustrada al ver cómo la gente se te echaba encima por contar tu verdad. Como yo me reconozco en ti y muchas mujeres, por suerte o por desgracia, también se reconocen en ti, te doy las gracias por estar ahí sentada».

«Sé lo difícil que es. Ser capaz de contar tu historia requiere una valentía inmensa. No somos amigas, no tengo un trato cercano contigo, pero por el aprecio que te tengo te digo que estoy muy orgullosa de ti», añadía.

«Llevas tanto amor dentro que a pesar de haber conocido lo peor, de eso has sacado a lo mejor que tienes, que son dos personas maravillosas», concluía.