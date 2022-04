Apenas dos semanas después de dejar su puesto como director del programa, David Valldeperas ha regresado a ‘‘Sálvame‘ en calidad de colaborador. El encargago de darle la bienvenida tras su vuelta al programa ha sido Jorge Javier Vázquez, quien ha bromeado con su despido. «¿Pero no te habían echado?», le ha dicho al comenzar su intervención. El periodista y ex responsable del espacio de ha incorporado al ‘Limón’ y se ha mostrado risueño y cómodo en su nueva labor. «Estaba descansando, ya te dije que no me movía de aquí… Es un honor para mí estar aquí», ha respondido desde su sillón en la mesa de debate.

Su nuevo papel en el programa tiene mucho que ver con los radicales cambios que ha realizado la cúpula de ‘Sálvame’ para reflotar los índices de audiencia. Entre los movimientos más destacados, el de Terelu Campos, que se ha estrenado como presentadora junto a María Patiño. O el de Belén Esteban, que ha pasado a estrenar una sección propia que lleva por nombre ‘Lo de Belén’. Respecto a las salidas, Valldeperas no es el único que ha abandonado su puesto: también lo ha hecho Alberto Díaz, la otra pieza en el tándem de directores del programa. Por su parte, Carlota Corredera ha sido cesada después de 7 años, 6 meses en la plantilla.

«Estoy triste porque dejo esta silla después de tantísimos años, pero también tengo ganas de cambiar y de vidilla, de otras historias. No voy a contar qué voy a hacer a partir del lunes, prefiero que la gente lo vaya descubriendo, es como contar el final de un libro. De alguna forma voy a seguir vinculado a ‘Sálvame’. Nos hemos divertido mucho trabajado, gracias a todos los que están en plato y a los que están detrás», aseguraba Valldeperas al al confirmar SEMANA la noticia sobre su salida como director.

En su nuevo rol en ‘Sálvame’, David Valldeperas ha dejado claro que él puede «hablar de todo» en la mesa de debate, en la que también se ha sentado la periodista María Eugenia Yagüe. Risueño y visiblemente satisfecho, se le ha visto en su salsa. Este nuevo reto recuerda mucho a su trabajo en ‘Aquí hay madroño’, el magacín de Telemadrid que presentó junto a Carmen Alcayde entre los años 2018 y 2020.

