David Bustamante ha acudido a ‘El Hormiguero’, programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo discográfico

El pasado 3 de marzo falleció Álex Casademunt tras sufrir un accidente de tráfico. Una trágica noticia que desconsoló a todos sus compañeros de ‘Operación Triunfo’, a quienes vimos haciendo piña en el tanatorio junto a la familia del fallecido. Pero si había una persona que realmente lo estaba pasando mal ese era David Bustamante. Desde que en el año 2001 entraran en la Academia y posteriormente interpretaran su canción ‘Dos hombres y un destino’, ambos se convirtieron en íntimos amigos. A pesar de que durante los últimos meses el hecho de que Bustamante sacara de nuevo esa canción sin contar con su compañero hizo abrir algunas heridas, ahora todo eso queda olvidado. Así mismo lo cuenta el cantante en ‘El Hormiguero’, donde ha acudido a presentar su nuevo Álbum ’20 años y un destino’.

Bustamante ha revelado que le ofrecieron dinero a Álex Casademunt para que hablara mal de él

Pablo Motos ha querido hablar sobre la muerte de su compañero y sobre ese polémico tuit en el que Álex acusaba a Bustamante de no haberle dicho que una nueva versión de la canción que ambos compartieron iba a ver la luz. Bustamante no ha podido evitar emocionarse al recordar a su gran amigo, que no hace ni un mes que ha fallecido: «Lo triste es que teníamos planes», asegura. Ha querido confesar que «yo sé que le a él le ofrecieron mucho dinero para meter mierda con el tema de la canción y no lo hizo porque eso es la amistad«.

David Bustamante asegura que «me duele mucho porque quedaban cosas por hacer y se han quedado, pero mira, por mucho dinero que le ofrecieron para meter mierda en dos personas que se querían, no lo consiguieron», ha dicho el cantante visiblemente emocionado.

David Bustamante no puede evitar emocionarse al hablar de Álex Casademunt

El artista ha hablado de lo importante que era Casademunt para él: «Era muy especial, era pura luz, era una persona que vivió a fondo, era el eterno adolescente. Peter Pan. Así era Álex y así lo recordaremos». Además confiesa que «espero que esta canción sean un homenaje para él y cada vez que la cantemos sea un homenaje para él. De hecho, en el videoclip también hay un homenaje al anterior». Con lágrimas en los ojos ha asegurado que «teníamos tantos planes, queríamos cantarla juntos en directo pero desgraciadamente no pudo ser».

El cantante arropó a la familia en el fallecimiento de Álex

Durante el funeral del cantante, pudimos ver a un Bustamante completamente abatido. El de San Vicente de la Barquera, que a lo largo de estos años ha estado muy unido a la familia, se abrazó a Cristina, la madre de Álex Casademunt. Ambos, destrozados, se fundieron en un emotivo abrazo.